Sverige borde ha varit där

Finland kommer med stor sannolikhet att gå före Sverige in i Nato. Fredagens besked om att Turkiet inleder processen för att godkänna Finlands medlemsansökan innebär att farhågorna lär besannas. I en tid när behovet av gemensam försvarsplanering och försvarsgarantier inte kunde vara större är det en säkerhetspolitisk mardröm som spelas upp i realtid för Kristersson-regeringen.

Men beskedet är på alla sätt logiskt. Den turkiska ratificeringen ska ses som en välförtjänt belöning för en nära på optimal finsk Natoprocess, som rakt igenom skötts proffsigt. Det hade varit orimligt om Helsingfors skulle fortsätta att straffas för sitt grannlands problem.

Även Sverige kommer att bli medlem. Frågan är bara när.

Att det kan ske i samband med försvarsalliansens toppmöte i Vilnius i juli är ännu inom räckhåll. Ungern väntas godkänna Finland och även Sverige innan dess. Men det är dessvärre fullt möjligt att den turkiska ratificeringen drar ut längre på tiden.

Beslutet ligger, som Ulf Kristersson brukar påpeka, hos Turkiet, vilket per se gör det svårbedömt.

Men det hade inte behövt bli så här. Det är knappast otur som försatt Sverige i denna säkerhetspolitiska limbo. Varken Rasmus Paludan eller den grupp som i januari hängde upp en Erdogan-docka utanför Stockholms stadshus kan klandras, även om de såklart inte underlättat processen.

Den nuvarande regeringen har anklagats för att ha stärkt Turkiets hand genom att ha agerat för ”medgörligt” sedan maktskiftet i höstas, vilket det kan ligga något i. Men Kristersson & Co bär däremot knappast någon skuld till att president Erdogan från början lade in sitt veto.

Sveriges Nato-förhandlare, Oscar Stenström, pekade på mer troliga orsaker under en pressträff ihop med statsministern. Han sa att Sveriges väg för att bli godkänd hela tiden varit längre än Finlands i Ankaras ögon.

Orsaken till det och att Turkiet krävde ett ”memorandum” i Madrid i somras var att turkarna inte varit nöjda med hur Sverige fram till dess hade agerat, enligt förhandlaren.

Stenström bör veta. Han var med.

Med facit i hand är det inte svårt att förstå den turkiska misstänksamheten mot Sverige när man tänker på det kaos som rådde i riksdagen under våren 2022 när Natoansökan skickades in. Magdalena Anderssons regering hängde på en skör tråd, eller närmare bestämt på att den kurdiska vänstervilden Amineh Kakabaveh hölls nöjd.

I detta syfte slöts det bisarra avtalet mellan Socialdemokraterna och Kakabaveh där partiet förband sig att fördjupa samarbetet med det kurdiska partiet PYD i Syrien och dess väpnade gren YPG, som Turkiet likställer med terrorgruppen PKK.

President Erdogan är visserligen känd för sin oberäknelighet och opportunism. Men i det här fallet hade det nästintill varit tjänstefel av turkarna att inte ifrågasätta det svenska regeringspartiets inställning till terrorism innan man godkände Sveriges ansökan, mot bakgrund av Turkiets långa och blodiga kamp mot PKK.

Detsamma gäller det faktum att Sverige hade ett de facto vapenembargo mot Turkiet när vi skickade in ansökan, trots att vi alltså var på väg att bli en del av samma försvarsallians.

Yrvaket är bara förnamnet.

Att Magdalena Andersson i dag beskriver specialavtalet med Turkiet som en framgång när hon blickar tillbaka på hur S-regeringen skötte Natoprocessen är magstarkt. Under en pressträff nyligen sa oppositionsledaren att det var Madriduppgörelsen som gav Sverige ”invitee-status” inom Nato, och att medlemsländer därmed kunde börja godkänna vår ansökan i rekordtakt.

Det är förvisso sant. Men om det inte hade varit för S-regeringens politik hade något avtal med Turkiet kanske aldrig behövts, vi hade blivit ”invitees” utan särskilda villkor och ratificeringsprocessen vore kanske redan klar.

Andersson gör däremot rätt som hyllar de säkerhetsförsäkringar som S-regeringen tecknade med en rad tunga medlemsländer. I hög grad åkte man visserligen snålskjuts på de finska ministrarna och diplomaterna, vilket är symptomatiskt för hur våra respektive processer sköttes.

Men utan dessa åtaganden från Washington DC, London, Berlin, Paris etc hade den svenska säkerhetssituationen sett betydligt sämre ut i dag – och särskilt om Finland går före in i Nato under våren.

Men även med säkerhetsförsäkringarna är läget ytterst allvarligt. Likt Ulf Kristersson kan man hävda att även Sverige på marginalen blir säkrare med Finland i Nato än utanför. Men samtidigt går det inte att komma ifrån att endast Sverige kommer att exkluderas från Natos gemensamma försvarsplanering i vår del av Europa.

Vår utsatthet skulle öka och därmed risken för att Moskva skulle få för sig att testa hur starka säkerhetsförsäkringarna egentligen är genom olika typer av provokationer.

Svenska folket kan såklart inte gå runt och oroa sig för ett sådant scenario dagligen. Och det är fullt förståeligt att det har infunnit sig en viss avtrubbning efter mer än ett år av krig i vårt närområde och ständiga uttalanden om hur illa säkerhetsläget är.

Att vissa politiker dessutom börjat använda den utdragna ratificeringsprocessen som skäl till att ifrågasätta regeringens duglighet bidrar sannolikt också till avtrubbningen – att Natofrågan blivit som vilken fråga som helst.

Men det är likväl en farlig utveckling. Ju mer invånarna invaggas i en falsk trygghet desto mer sårbara blir vi som land. Våra politiker måste därför inskärpa allvaret och börja uppträda i paritet med situationen.

Att Magdalena Andersson nu manar till ”samling” och avböjer från att kommentera regeringens Nato-hantering är både klokt och klädsamt, särskilt med tanke på bakgrunden till hur Sverige hamnat här.

Vid sidan av att fortsätta leva upp till våra åtaganden i avtalet med Turkiet är just återupprättande av den politiska borgfreden centralt för Sveriges möjligheter att godkännas som Natomedlem. Det vore dessutom en välkommen investering i svensk beredskap och försvarsförmåga.

