Sverige bör godkänna EU-avtalet med Kina

Det nya investeringsavtalet mellan EU och Kina fick snabbt hård kritik, för att vara ”naivt” och för att inte ha bjudit in USA:s nya president Joe Biden. Men det fanns inget skäl för EU att vänta in ett allt mindre förutsägbart USA. Särskilt inte i ett läge där en amerikansk inblandning med största säkerhet skulle försvåra en överenskommelse.

De som kritiserar EU för naivitet om att Kina skulle ändra riktning vad gäller mänskliga rättigheter bör förstå att ingen är naiv här. Det handlar om att göra en markering, det är det enda man kan göra. Realiteten är att Sverige och EU alltid har handlat med länder som utövar förtryck och har dödsstraff, som Kina. Även EU:s största handelspartner USA utfärdar dödsstraff, och håller fortfarande runt 40 människor fängslade utan rättegång i Guantanamo.

Men det är en stor missräkning för väst, kanske främst USA, att Kina inte rättat in sig i det liberala ledet i takt med att dess välstånd ökat. USA:s tidigare president Richard Nixon, som öppnade kontakten med Maos Kina, frågade sig redan i samband med massakern på Himmelska Fridens torg om han skapat ett Frankensteins monster.

Det finns fortfarande ett starkt stöd bland kvalificerade personer i USA som tror att man bör, och kan, pressa tillbaka Kina om man bestämmer sig för det. Tanken kommer bland annat till uttryck i en anonym artikel på Atlantic Councils hemsida nyligen under rubriken ”The longer telegram”. Skribenten förespråkar att partierna gemensamt skapar en långsiktig Kina-strategi, vilket är bra. Men målet är en tillbakagång till USA:s tidigare ohotade ställning som ensam stormakt, och en framtidsvision som blickar bakåt är ingen framtidsvision.

Joe Biden är också fel ute med sin uppmaning ”Buy American”. USA har förlorat mer än Kina på handelskriget som Trump satte igång. Protektionism gör även inhemskt producerade produkter dyrare, och exportföretag som belastas med tullar utomlands måste sänka sina priser, och därmed vinster, för att kunna konkurrera.

Erfarenheten är att handel, inte politik, är grunden för växande ekonomier och framgångsrika internationella relationer. Det ömsesidiga ekonomiska beroendet hjälper oss sedan att klara de politiska utmaningarna. Inget land har i längden råd att säga nej till utbyte, även om Sverige, vars BNP till hälften består av exportinkomster, tillhör de mest handelsberoende. Och Tyskland, som drivit på avtalet med Kina, är det europeiska land som är mest ekonomiskt beroende av just Kina. I topp ligger Sydkorea, därefter kommer Australien, Brasilien och Ryssland. Men Kina är också hela EU:s största handelspartner efter USA.

Financial Times kommentator Martin Wolf skriver (2/2) under rubriken ”Containing China is not a feasible option”. Han framhåller att Kina inte kan jämföras med Sovjet, det är alltför ekonomiskt betydande och integrerat i världsekonomin för att kunna isoleras, samt att väst måste ha tilltro till att vi har den mest attraktiva ideologin.

Wolf skriver också att Kina och USA både måste konkurrera och samarbeta. Det gäller förstås klimatet, men också näringslivet. Det krävs inom sektorer med höga utvecklingskostnader, och där man vill ha en gemensam teknisk standard. Telekommarknaden och Ericsson är sinnebilden för den situationen. Därför är det fel av USA att pressa sina allierade att välja sida i valet av 5G-leverantör.

I Sverige har den självständiga myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) stängt Huawei ute från 5G-tilldelning på säkerhetspolitiska grunder och pekat ut Kina som en farlig fiende. Samtidigt försöker vår utrikeshandelsminister Anna Hallberg främja handel med Kina, och hon har uttalat sig positivt om det nya avtalet. Det måste dock röstas igenom i EU-parlamentet och godkännas av alla länder innan det kan bli verklighet.

Sverige bör rösta ja, även om det innebär att Sverige tecknar avtal med ett land som sägs utgöra ett stort hot. Men precis som Wolf skriver bör man inte sträva efter att isolera Kina ekonomiskt, eftersom varken Kinas grannar, EU eller USA blir säkrare av det.