Stötta fronten mot rysk hybridkrigföring

Han kanske till och med är en av de mycket förmögna personerna kring den ryska regeringen som är fastnaglade på USA:s sanktionslista och som vill hjälpa sina vänner i Kreml med att köpa finska skärgårdsöar och villor med stora garage på Värmdö. Eller så har han ett brinnande engagemang för demokratiernas öppna civilsamhälle och vill ge bidrag till organisationer och partier som har en annan inställning till världen än sittande EU-regeringar.

För att kunna göra affärer i väst måste han få ut kapitalet. Hans gamla kolleger i Lettland hjälper honom med ett konto på banken i Riga, som just nu ägs av Swedbank men som under skalet är ungefär samma bank som förr. De ställer inte frågor i onödan. Och det hjälpte banken att inte ställa frågor i onödan under den lettiska krisen 2009. Pengarna strömmar in och ut vidare i väst.

Låt oss därefter anta att de baltiska myndigheterna, på både eget och amerikanskt initiativ, bestämmer sig för att strypa de ryska kapitalflödena. De estniska och lettiska myndigheterna säger att de måste bli en del av västs nya finansiella regim som växer fram efter finanskrisen, det vill säga prioritera transparens, kontroll, stabilitet och legitimitet hos allmänheten. Skandinaverna, som nu äger 60 procent av bankmarknaden i de baltiska länderna, sympatiserar starkt med detta och skärper sina rutiner. Detsamma gör de tyska. Gamla fina kunder får nobben.