Storbritanniens öde finns mellan Paris och Berlin

Vill man få det att röra på sig i Europa, gör man fortfarande klokt i att avlägga de verkligt viktiga besöken vid Elyséepalatset och die Bundeskanzleramt. Det är där den politiska, ekonomiska, och symboliska makten finns. EU:s järnaxel är fransk-tysk.

Det framgick också mycket tydligt under förhandlingarna i Bryssel mellan onsdagen och torsdagen, där EU-ledarna efter sex timmars nattmanglingar enades om att skjuta på Storbritanniens utträde till 31 oktober. Villkoret –snarare en förhoppning – är att Theresa May under den tiden når en överenskommelse med Jeremy Corbyn och Labour, och att britterna deltar som vanligt i EU-parlamentsvalen i maj.

Brexitmötet i Bryssel handlade om Storbritannien, men var i praktiken en fransk-tysk affär. Emmanuel Macron och Angela Merkel överlade enskilt inför förhandlingarna och anlände till dem ihop. De har olika stil – Macron talade i vanlig ordning länge och lidelsefullt med pressen, Merkel sa knappt ett ord – men också olika ingångsvärden och utgångslägen.

Macron är EU-förespråkare in i märgen, ser sig själv som det öppna, fria och starka EU:s främsta garant och förkämpe, vill fördjupa samarbetet på flera områden, och helst bli av med britterna.