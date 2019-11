Stoppa nya reseavdraget

Reseavdraget har varit under diskussion i åratal och det är inte första gången frågan utreds. Men det nuvarande förslaget är extra problematiskt, både för sitt innehåll och på grund av den nuvarande maktkonstellationen.

Den idé som styr förslaget är att man ska få samma typ av avdrag antingen man färdas med bil eller kollektivtrafik till jobbet. Det synsättet bygger i sin tur på att bilister har varit otillbörligt gynnade av det nuvarande systemet.

Skatteavdraget ska ersättas av en skattereduktion. Med andra ord ska man få samma avdragseffekt i kronor räknat, oavsett vilken inkomst man har. Skattereduktionen ska ges med 6 kronor per mil oavsett färdmedel på avstånd mellan tre och åtta mil. Om kollektivtrafiken är bristfällig ska man få ett extra belopp på 20 kronor per dag, samt få 6 kronor skattereduktion per mil även över åtta mil.

100.000–150.000 färre kommer att kunna få reseavdrag jämfört med i dag. Hur kan de styrande partierna vilja ha den utvecklingen?