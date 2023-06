Stoppa förslaget om helt digitala stämmor

Det kommer inte att finnas någon meningsfull möjlighet för aktieägare att ställa frågor, kritisera styrelsen eller att diskutera de förslag som lagts fram till stämman – som utdelningsnivåer, styrelsearvoden, bonusprogram och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Under pandemin infördes tillfälliga regler om digitala bolagsstämmor, vilket var nödvändigt. Dessa regler upphörde den 31 december 2021. Men strax därefter föreslog regeringen ett återinförande för ett år till. Propositionen om detta lades fram den 3 februari 2022, samma dag som statsminister Magdalena Andersson meddelade att restriktionerna släpptes – pandemin var i praktiken över.

Denna paradox, att restriktionerna upphörde samma dag som regeringen föreslog ett återinförande av undantagsreglerna för bolagsstämmor, var illavarslande. Och nu ser vi resultatet av denna nya officiella syn på bolagsstämmor – det nya lagförslaget om permanent möjlighet till helt digitala stämmor.

Lagförslaget innebär att ett bolag kan föra in möjligheten i bolagsordningen att hålla helt digitala stämmor. Det innebär att de aktieägare som vill delta på stämman måste göra det digitalt. Samtidigt har många bolag redan infört möjlighet till poströstning. Det innebär att aktieägarna kan ta ställning till olika förslag genom att digitalt sända in sin röst i förväg.

När ett bolag har infört båda dessa möjligheter i sin bolagsordning kommer en bolagsstämma att gå till ungefär så här:

Styrelsen kallar till digital stämma en viss dag. Handlingar sänds ut till aktieägarna som får sända in sina röster i förväg. Vid varje förslagspunkt under den digitala stämman kommer ordföranden allra först att säga att det redan har kommit in så pass många röster som stöder styrelsens förslag att beslutet är klart. Sedan lämnas ordet fritt bland de uppkopplade deltagarna. Men vad är det för mening att ta till orda när beslutet redan är fattat?

Hela tanken med en stämma – att ett meningsutbyte ska ske, att styrelsen ska få svara på frågor, att kritik ska få framföras innan ett beslut fattas – är helt kullkastad.

Vad händer till exempel om styrelsen har ett förslag till nivå på styrelsearvode eller utdelning, och det under den digitala stämman förs fram ett alternativförslag på en lägre nivå? Hur ska då de aktieägare som redan har röstat kunna ta ställning till det?

Det finns ytterligare en komponent i denna giftiga mix. Förutom helt digitala stämmor och poströstning finns också fenomenet med aktörer som utfärdar röstningsrekommendationer till större aktieägare. När exempelvis rådgivningsfirman ISS rekommenderar sina kunder att rösta nej till ansvarsfrihet, kommer även detta att bli ett expeditionsärende.

Ordföranden för stämman kommer så fort denna punkt har kommit upp att konstatera att tillräckligt många röster redan har lagts för nekad ansvarsfrihet. Ingen reell möjlighet till debatt.

En del remissinstanser är tveksamma till lagförslaget. Som Institutionella ägares förening, Fondbolagens förening, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Aktiespararna. Andra är mycket positiva, som Svenskt Näringsliv. Ställningstagandena ger en vink om de olika intressena på en bolagsstämma.

Bolagen själva vill mest ha sina stämmor avklarade, medan olika kategorier av aktieägare (och deras organ) är oroliga för att inte kunna påverka på stämmorna.

Mer står på spel. Sverige har sedan decennier en levande aktieägarkultur. När ett känt bolag ska noteras skyndar sig svenska folket att teckna sig för en aktiepost. Nyfikenheten på börsbolagen är stor.

Hur påverkas detta när fler och fler kommer att inse att de inte har något att säga till om och inte ens en rimlig möjlighet att yttra sig? När röstningen i ett börsbolag blir en administrativ åtgärd är det meningslöst att delta i en digital bolagsstämma. Utfallet av omröstningarna kommer att vara helt klart redan innan stämman har öppnats.

Börsbolagens ledning och huvudägare kommer att få igenom sin vilja utan tillstymmelse till debatt. Kritiserade bolagsstyrelser kommer att slippa se sina aktieägare i ögonen.

Det nya förslaget är ett grundskott mot den svenska modellen för aktieägande.