Stoppa EU:s plan för hållbarhetssocialism

EU befinner sig för närvarande i två svåra, viktiga förhandlingar. En handlar om att ena medlemsländerna om budgeten. En annan om att få igenom ett Brexit-avtal. Samtidigt pågår en mängd processer inom EU som aldrig borde ha startats, utan bör ifrågasättas med skärpa. Sedan Storbritanniens utträde har en vänsterorienterad ambition att öka detaljstyrningen av näringslivet fått ökad kraft. Den är klåfingrig, präglas av okunnighet och riskerar att ytterligare sänka den redan internationellt sett envist låga tillväxten i stora delar av regionen.

Det rör sig för närvarande om tre viktiga fall.

1. Planerna på ett nytt regelverk för att definiera hållbara placeringar, kallat ”taxonomi”. Förslaget riskerar att motverka sitt syfte när exempelvis den fossilfria kärnkraften inte räknas som hållbar. Samtidigt stramas miljöreglerna åt så att svensk vattenkraft bland annat skulle tvingas byta till mindre effektiva turbiner för att klassas som hållbar. Dessa regler ska guida investerare när de placerar sitt kapital hållbart och får därför stora konsekvenser för företagens finansieringsmöjligheter. Man silar mygg.

2. EU har länge försökt koppla greppet om bolagsstyrningen, av rent politiska skäl. Nu är temat även här hållbarhet. Kommissionen har låtit konsultfirman EY skriva en rapport som ska utgöra underlag till ett förslag om hur EU ska skapa ett regelverk för att minska kortsiktigheten och därmed öka hållbarheten i Europas företag. Spetsen är riktad mot styrelseledamöterna.

Affärsmannen Gabriel Urwitz och professor Per Strömberg skrev redan 23/9 på Di debatt och kritiserade rapporten hårt. Nu har remissvaren kommit in, och de svenska institutionella investerarna är inte nådiga, vilket Di skrev om på tisdagen (4/12). Enligt rapporten driver företagsledningar, styrelser och aktieägare på vinstutdelningar och återköp av aktier kortsiktigt och på en nivå som är skadlig för bolag och samhälle och motverkar en hållbar utveckling. Men budskapet är bara en politisk tes. Bland annat slår författarna fast att ökade utbetalningar till aktieägarna minskar tillgängliga medel för forskning och investeringar. Men liksom i den svenska debatten om utdelningar under pandemin missar man att utdelade medel återinvesteras i nya företag och därmed driver samhällsekonomin. Och utdelningarna varierar över tid i det enskilda bolaget.

Det breda anslaget gör dessutom slutsatserna oanvändbara. I EU som helhet går 2,19 procent av BNP till forskning och utveckling (FoU). Motsvarande tal i Sverige är 3 procent, vilket är kommissionens mål för hela EU. Olika bolag har olika behov, industrin och tekniksektorn satsar naturligtvis mer än tjänstesektorn. Exempelvis Ericssons mål är att FoU ska motsvara 16-17 procent av intäkterna. Vissa bolag kanske investerar för lite, men det är inte EU-kommissionens sak att avgöra. Den är helt enkelt inte kvalificerad att avgöra den optimala nivån, eller vad som är ”för” kortsiktigt, det sköter investerarna bättre.

Alla storföretag jobbar med olika scenarier och planer, på kort och lång sikt. Att påstå att styrelseledamöterna inte tar sitt ansvar är grundlöst. Näringslivets omställning har pågått under en tid, och investerarnas skepsis mot kol har resulterat i att kolkraftverken läggs ned i stor omfattning i USA. En ECB rapport (2019) visar att företag i länder med väl fungerande finansmarknader har lägre koldioxidavtryck än länder med sämre fungerande marknader.

Därtill för EU-kommissionen ett brett, ogenomtänkt krig mot amerikanska plattformsbolag. Det senaste initiativet är att den vill begränsa tillväxten för snabbväxande bolag för att de inte ska bli så dominerande som plattformsbolagen. I praktiken förbjuder man dem då att välkomna nya kunder.EU bör i stället använda befintliga konkurrenslagar för att stoppa konkurrensbegränsningar.

EU-kommissionen och medlemsländerna bör sträva efter enkla, nedskalade regelverk. Den svenska regeringen har tappat en allierad i Storbritannien, och måste därför med kraft mobilisera dem som finns kvar, exempelvis Finland, Danmark och Nederländerna, för ett fritt näringsliv.