Stockholms handelskammare bör vidga sina vyer

Snabbtåget ut till Arlanda plus gångtransport tar 25 minuter. Där ute är det säkerhetskontroll och gatekontroll och påstigning som med snäv marginal klaras av på 30 minuter. Start, överflygning, kaffe och landning på Landvetter tar en timme. Om du har bråttom tar du taxi in till centrala Göteborg, den tar cirka 20 minuter. Totalt två timmar och 15 minuter, enligt Stockholms handelskammare som ju borde kunna räkna.

De flesta affärsresenär skulle dock inte våga boka ett möte i Göteborg två timmar och 15 minuter efter att man lämnar Stockholm C utan lägger på 45 minuter i olika ledtider, minst. En flygresa från centrala Stockholm till centrala Göteborg tar i realiteten tre timmar. Man får också lägga till att man ska använda tre olika transportsmedel, köa till röntgen, köa till gaten, köa in på planet, köa ut från planet och utsätta sig för trafikstörningar på Boråsleden, Kungsbackaleden och Södra vägen in till centrala Göteborg.

Jämför det med ett höghastighetståg som går från samma vackra välvda stationsbyggnad i Stockholm direkt till Göteborgs Centralstation, också den vackert välvd och ritad av Folke Zettervall på 1920-talet. Resan tar 2 timmar blankt. Du använder ett säte, är uppkopplad hela tiden och behöver inte köa för att sätta dig och resa dig. Biljettpriset är hälften av flygets.

Vad väljer du? Vad är minskad restid, minskad kostnad, radikalt minskad miljöpåverkan och ökad komfort värt? Det kanske till och med är så att ditt företag har tagit ett policybeslut på att alltid välja snabbtåget i stället för flyg som en del i hållbarhetsarbetet varför valet är klart.