Staten bör undvika ägande i krisbolag

Magdalena Andersson säger att statligt ägande är ”en möjlig väg”. I USA har Donald Trump öppnat för att staten ska gå in i flygproducenten Boeing. Italienska staten är på väg att ta över Alitalia. I Frankrike har president Macron och hans finansminister sagt att de är redo att förstatliga bolag om det krävs. I Tyskland är man framför allt redo att köpa in sig i tyska företag för att hindra dem från att efter kursrasen bli uppköpta av utländska (läs kinesiska) bolag.

Olika former av akut statligt stöd behövs för att undvika kapitalförstöring och okontrollerad ökning av konkurser och arbetslöshet. I första hand har målet varit att på olika sätt sänka företagens utgifter i närtid och därmed vinna tid för mindre och medelstora bolag. Men om inte marknaden vaknar till liv inom några månader riskerar även vissa stora bolag problem.

Även här var problemen gamla, även om finanskrisen var den utlösande faktorn. GM kämpade med en växande pensionsskuld och ett stort spretigt utbud i en bransch med betydande överkapacitet. Amerikanska staten gick in med lån på 450 miljarder dollar, och tog aktier i utbyte. 2013 var alla aktier sålda, och resultatet blev plus minus noll.

Detta är den springande punkten; de bolag som faller först har nästan alltid haft stora problem långt innan de yttre omständigheterna gjorde dem akuta. Några kommer ägarna att rädda, några går omkull, men om ett riktigt stort bolag är på fallrepet tycks staterna rädda det eftersom kostnaden för att inte göra det är högre. Fordonstillverkaren GM var med sina 100 000 anställda och dessutom alla underleverantörer precis som bankerna ”too big to fail” när finanskrisen slog till 2008.

Moderaterna har därför föreslagit en riskkapitalfond för företag med en omsättning under 500 miljoner kronor, som ska ge lån i utbyte mot preferensaktier, men utan rösträtt. Just att man avsäger sig rösträtten är en viktig signal om att det inte finns något politiskt intresse. Inom vänstern, exempelvis LO, finns däremot ett ideologiskt intresse av att staten ska gå in som delägare i större företag som får statligt stöd. Denna instinkt måste motas.