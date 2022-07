SR klarar inte sina dubbla uppdrag

Så kom utspelet igen - beredskapsskatt. Räkna med att det kommer att komma fler gånger under valrörelsen.

Men man ska vara klar över att Socialdemokraternas idé om en ny skatt inte har ett dugg att göra med Rysslands krig, och heller ingenting med behovet av upprustning.

Att förslaget den här gången återupprepas av försvarsminister Peter Hultqvist spelar ingen roll i detta. Det finns nämligen inga öronmärkta skatter i Sverige, annat än i den slängiga debatten. Alla skatter går in i den offentliga budgeten, och utgifterna bestäms separat.

Upprustningen, den som riksdagens partier har enats om, uppgår visserligen till stora belopp. Och det råder onekligen en strid om hur snabbt försvaret kan verkställa en upprustning.

Men om man ändå ska sätta en ny skatt i relation till upprustningens belopp så handlar det om flera tiotals miljarder kronor årligen. Vilken skatt skulle kunna matcha det? En höjning av inkomstskatten?

Peter Hultqvist säger att den nya skatten ska ha en fördelningspolitisk profil. Det är alltså de rika som ska betala. Då blir det ju ännu märkligare hur så stora belopp ska kunna samlas in. Den avskaffade värnskatten (liknar det inte beredskapsskatt?) drog ju bara in några enstaka miljarder kronor. Dessutom påverkade det arbetsutbudet så negativt att det nog inte drog in några miljarder alls netto.

Om man verkligen behöver få in stora belopp måste man välja en skatt som inte får negativa dynamiska effekter. Alltså som inte leder till att skattebasen minskar, som när man höjer skatten på arbete med konsekvensen att människor arbetar mindre.

Alltså en bred skatt, som ger stora inkomster utan att människor kan undvika den. Vad sägs om momsen?

Men Socialdemokraterna och Peter Hultqvist är egentligen inte intresserade av några nya skatteinkomster. De är intresserade av en polariserad debatt som följer vänster-höger-skalan. Högre skatt för de rika är en formel i politiken som Socialdemokraterna behärskar. De vet precis hur man ska debattera om dessa saker. Att koppla ihop debattgreppet ”högre skatter” och ett angeläget behov, ”upprustning”, är perfekt för Socialdemokraterna när det nalkas ett ”mobiliseringsval”. Alltså ett riksdagsval där man behöver få de egna traditionella sympatisörerna att också rösta på S.

Men det har ingenting med försvaret eller upprustningen att göra. Peter Hultqvists utspel gör det inte ett dugg mer angeläget att välja S för den som värnar Sveriges försvar.