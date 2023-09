Spotify bör ta penningtvätt på större allvar

Ett av uppläggen är att kontanter först omvandlas till bitcoin via kryptohandlare som accepterar just kontanter. Därefter har de kriminella med dessa bitcoin betalat personer som säljer fejkade lyssningar på Spotify, som genomförs med datorprogram via att ett stort antal Spotifykonton. Det handlar om låtar av gangsterrappare, som alltså får ut de tvättade pengarna.

SvD har också talat med en person som tidigare arbetat i Spotifys bedrägeribekämpningsgrupp, som uppger att företagets höga chefer vetat om att penningtvätt är ett tänkbart motiv till fejkade lyssningar.

Polisens Nationella operativa avdelning, NOA, fick enligt SvD upp ögonen för Spotify hösten 2021. Rappare med kopplingar till kriminella grupper hade fått miljontals lyssningar. Ett polisdokument upprättades om penningtvätt i musikbranschen.

SvD har inte lyckats få någon intervju med företrädare för Spotify. I stället har bolaget gjort ett skriftligt uttalande som går ut på att Spotify varit framgångsrikt i att upptäcka systematiska fejklyssningar men som inte nämner någonting om just penningtvätt. I ett annat mail skriver bolaget att man inte har några bevis på att pengatvätt förekommit via Spotify.

Dessa svar duger inte för ett börsnoterat världsledande streamingföretag, tillika ett av de svenska internationella toppvarumärkena alla kategorier. De undvikande svaren och de avvisade intervjuförfrågningarna ger ofrånkomligen intryck av att bolaget har något att dölja beträffande sin sårbarhet för penningtvätt.

Banker är brottsoffer, inte utförare, när det gäller penningtvätt. De kan dock anklagas för att inte ha gjort tillräckligt för att upptäcka och förebygga dessa illegala transaktioner. Samma sak gäller för Spotify, och det borde bolaget med sina stora penningflöden inse. För banker som avslöjas med att inte ha tagit penningtvätt på tillräckligt stort allvar blir fallet stort. Därför bör Spotify välkomna granskningen och visa att man tar den på allvar i stället för att avfärda den.