Vladimir Putin har satt igång vad han kallar en ”militär specialoperation” med syfte att demilitarisera Ukraina. Det handlar alltså inte längre bara om de östra delarna av Ukraina, som den ryska presidenten erkände i måndags. Flygattacker sker över hela det väldiga grannlandet och dess 44 miljoner invånare.

Ett fullskaligt krig i Europa år 2022 är ett faktum.

Det borde inte kunna ske.

Vladimir Putin annonserade attacken under ett tv- sänt tal under natten mot torsdagen. Det sändes samtidigt som FN:s säkerhetsråd träffades i New York för att diskutera säkerhetsläget – ett hån mot FN.

Attacken är slutet för säkerhetsordningen som vi känner den.

Västvärlden måste svara därefter. De sanktioner som infördes efter måndagens ryska upptrappning måste följas av det kraftfulla sanktionspaket som USA, EU och Storbritannien har förberett. Det finns ingen tid att förlora. Ryssland måste isoleras på alla sätt som är möjliga.

Konsekvenserna kommer att bli kostsamma, både för europeiska och ryska hushåll. Den energikris vi sett under hösten och vintern i Europa var sannolikt bara en föraning om vad som nu väntar.

Oljeprisets utveckling under torsdagsmorgonen indikerar vad som komma skall.

Men det är uppenbart att detta inte handlar om ett plötsligt infall från Kreml. Trupperna runt Ukraina har varit på plats ända sedan i höstas. Sedan tidig december förra året har ryska företrädare pratat om hur Natos expansion österut är ett svek mot tidigare löften och ett säkerhetshot mot Ryssland, och då särskilt Ukrainas Nato-ambitioner. Ryssland har i olika former efterfrågat säkerhetsgarantier och andra orimliga villkor från väst för att dra tillbaka trupperna.

Den kavalkad av villfarelser och alternativa fakta som utgjorde Putins tal under måndagen och torsdagen är ett bevis för att det inte hade spelat någon roll vad väst gjort eller sagt under de senaste månaderna.

Den ryska presidenten hade sedan länge bestämt sig för att ta över kontrollen av Ukraina.

Nu måste väst göra allt för att bistå Ukraina, och se till att detta ödesdigra beslut kommer att stå den ryska presidenten dyrt.

Ukraina behöver vapen, finansiell hjälp och stöd för att klara den interna och externa flyktingkatastrof som kommer.