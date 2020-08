Sluta ropa på staten

Det svänger snabbt i Sverige. Den socialdemokratiska 1990-talsregeringen ägnade all kraft åt att bryta med två decennier av medelhavsk statsskuldskultur och skapade en dogm som definierade vattendelaren i svensk politik. Antingen accepterar du budgetdisciplin och avbetalning eller så är du inte med.

Till och med när Anders Borg tryggt lotsade landet under finanskrisen med en klok överbryggningspolitik kunde den nya ekonomiskpolitiska talespersonen Magdalena Andersson vinna poänger på att skälla ut hans underskott.

Andersson har varit en mästare i avbetalning. Ingen finansminister sedan Gunnar Sträng har haft så låg statsskuld som hon.

Denna ledarsida har länge argumenterat för att den kamerala statsskuldspolitiken har förlorat sin roll när skulden är så låg, räntorna ligger kring nollan och investeringsbehoven i infrastruktur är så stora. Om man till exempel vill bygga nya stambanor för snabbare tåg är det bättre att låna och betala av på 50 år än att en skattebetalargeneration ska ta hela kostnaden för ett bygge som kommer att användas långt in i nästa sekel.

I mars kom islossningen, med besked. Enligt Riksgäldens senaste prognos kommer budgetunderskottet bara i år hamna på 400 miljarder kronor och skicka upp den så kallade Maastrichtskulden från 35 till 45 procent av BNP. Hälften beror på uteblivna skatteintäkter. Den andra hälften på ökade utgifter för i storleksordning permitteringsstöd, omsättningsstöd, sänkta arbetsgivaravgifter, mer pengar till kommunerna och ökade kostnader för sjukförsäkring och a-kassa.

Nästan 100 miljarder ska gå direkt till företagen. Utfallet kan bli annorlunda, men så ser den politiska prioriteringen ut.

Som nödåtgärd var den riktig, men detta är en kostnadsbild som inte liknar någon annan och den kommer att få ett pris. Sverige tar inte rekordstora lån för att investera i räls, broar och vägar. Riksgälden får inte order om att öka upplåningen i ”alla kanaler” för en stor investering i utbildning. Sverige har till och med rundat de automatiska stabilisatorerna som vi är så stolta över och inte investerat i ökade kostnader för a-kassan. När den fungerar som bäst är den ett utmärkt redskap för att hantera kreativ förstörelse och slussa folk till nya och växande företag. Sverige har därmed inte använt den incitamentsstruktur, arbetslinjen, som alliansregeringen arbetade fram. Och Sverige inte tagit fasta på de rationaliseringar och produktivitetsförbättringar som coronakrisen rimligen har tvingat fram i stort och smått.

Företagen vet än så länge ingenting om vad hemarbetet, alla inställda resor och hyperdigitaliseringen egentligen betyder mer än just nu lägre utgifter. Men vad kommer att vara bestående?

I stället har man fryst hela den ekonomiska omvandlingen i en masspermittering för en halv miljon individer och direktstöd till företag för att de inte ska göra något särskilt.

I kortsiktiga ekonomiska termer betyder en snabbt ökad svensk statsskuld inte så mycket. Alla andra stater gör likadant och räntekostnaden är låg. Sverige behöver inte skämmas eller förklara sig för finansvalpar i New York. Men hur länge varar det? När i historien har vi sett ett lyckligt slut på en lånefest? När har breda löntagargrupper gynnats av att pengars värde förloras? Hur länge kan pensionsfonder stå ut med noll avkastning? Långivarna kommer rimligen snart att kräva betalt.

Och har vi verkligen bytt syn på vikten av budgetdisciplin? När och hur hände det? Har Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson skaffat sig en italiensk inställning till plus och minus? Knappast.

Bara för någon månad sedan rådde kompakt politisk enighet mellan de stora svenska partierna om att bekämpa de slarviga kontinentaleuropéernas lust till lån via EU. Sverige var ledande bland The frugal four.

Den generation som styr nu är skolad i perssonsk budgetordning och Sverige har sin egen politiska kultur. Skuld har en ekonomisk sida, men också en tydligt moralisk som kan brukas och missbrukas. Den nuvarande finansministern kan när som helst berömma sig för stabiliseringen, skälla på de bidragsberoende direktörerna, peka på de rekordhöga tillgångspriserna, den franska champagnen på Stureplanskrogarna och stämpla ut rop på mer företagsstöd som typisk oansvarig borgerlig lätthet. Samt börja dirigera det statsunderstödda näringslivet i linje med den senaste trendpolitiska kompromissen med C och MP. Och såklart höja skatten för rika via en rejäl fastighetsskatt.

En S-minister kan med hedern i behåll skuldsätta sig för att klara arbetslöshet, men inte för att ge bort pengar till näringslivet.

Bland annat därför ska man nu vara försiktig med att använda epidemin som argument för sin politik. Det var en stor lättnad att Svenskt Näringslivs vd på torsdagens Di Debatt signalerade ett slut på rop efter statliga stöd och att M-ledaren gav en liknande signal i DN. Om man är intresserad av att på allvar starta om Sverige bör man framför allt hålla marknader och farleder öppna, värna den fria rörligheten och det fria företagandet.