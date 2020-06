Skatt på mode klär av grön skatteväxling

LEDARE. Den 1 april, mitt under brinnande pandemi, landade betänkandet ”Skatt på modet” på regeringens bord. Det var en för regeringen läglig tidpunkt. Välförtjänt kritik drunknade i ett ogenomträngligt coronabrus.

Det som utredningen föreslår är en skatt på 40 kronor per kilo för alla kläder och skor som tillverkas i Sverige eller importeras hit. För vissa specifika varor, som bland annat består av gummi, tillkommer dessutom en skatt på 19 kronor per kilo. Ytterligare 19 kronor per kilo tillkommer om de har en allvädersfunktion.

Förslaget bygger på januariavtalets punkt 35, och syftar till att ”minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt”. Men trots dessa lovvärda, gröna ambitioner har förslaget en kännetecknande klumpig utformning som snarast blottar de bakomliggande fiskala motiven.

Vedertagen fakta om skatter är att de bör riktas mot sådant som man faktiskt vill fasa ut, i det här fallet kemikalier. Utredningen konstaterar att över 80 procent av plagg och skor som säljs i landet inte innehåller någon av de farliga ämnesgrupperna. Ändå föreslås alla kläder och skor beskattas, oaktat dess kemikalieinnehåll. För varor som inte innehåller farliga ämnen finns möjlighet till avdrag på upp till 95 procent av skatten. Tillverkare som ansträngt sig för att minska innehållet av skadliga ämnen kommer således ändå få sina varor beskattade med 5 procent.

Tyvärr är detta inte ett enstaka fall av missriktade miljöskatter. Förslaget bär likheter med den tungt kritiserade kemikalieskatten från 2017, som beskattar vitvaror och övrig elektronik baserat på varans vikt snarare än dess innehåll av farliga ämnen. Skatten på plastpåsar, vars pris har dubblerats trots plastpåsarnas försumbara andel av den svenska nedskräpningen, är ett ytterligare övertydligt exempel på skatter som missar målet.

Att man fortsätter presentera nationella miljöåtgärder som andas illa dold symbolpolitik, snarare än genuina försök att adressera de problem som de utges för att stävja, är egentligen inte särskilt märkligt. Det ligger i linje med en större vision om en grön skatteväxling, där miljöskatternas andel av skatteintäkterna ska öka samtidigt som skatterna på arbete sänks. Målsättningen i januariavtalet är att dessa ”gröna” skatter ska uppgå till 15 miljarder kronor.

Problemet med en grön skatteväxling är att själva innebörden av systemet är att statens skatteintäkter eroderas med tiden. När miljöskadlig verksamhet avtar, vilket är syftet med miljöskatter, minskar även inflödet till statskassan. Inkomstskatt avskräcker från arbete och skadar samhällsekonomin, men finns för att det betraktas som en stabil skattebas.

Genom att miljöskatter utformas på ett sätt som inte avtar med det farliga innehållet, säkras statens tillströmning av pengar. Det innebär emellertid också att incitamenten att minska den miljöskadliga verksamheten bland de som är skattepliktiga är små.

Om ett ämne är farligt borde den rimliga utgångspunkten vara att förbjuda det. Att direktivet till utredningen om ”modeskatten” begränsar förslaget till att gälla just en skatt är en av flera kritiska punkter som framhävs i ett svidande särskilt yttrande från näringslivets representanter. Det bekräftar snarast att miljöhänsyn tvingas stå tillbaka för skatteintäkter.

Näringslivets yttrande konstaterar även att ”ett effektivt miljöarbete görs företrädesvis på EU-nivå”. En nationell skatt som innebär en konkurrensnackdel för svenska företag har marginell betydelse för att minska förekomsten av farliga kemikalier. En sådan ambition kräver en internationell ansats.

Att göra staten beroende av miljöskatter är farligt. Inte bara för att en grön skatteväxling är ett dåligt skattesystem, utan för att dåligt utformade styrmedel skapar en illegitim bild av miljöarbetet. Det är problem som förtjänar att tas på allvar och behandlas på global nivå, inte användas som svepskäl vid införandet av nationella kassakor.