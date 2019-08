Skandal att förtiga att värnskatt är en luftaffär

Samhällskontraktet bygger på att alla bidrar efter förmåga, sa finansministern när hon kom in på skattefrågan i sitt tal i Almedalen. Samtidigt vet hon att värnskatten inte innebär något bidrag till samhället.

Har då värnskatten varit så skadlig? Visst var det mycket allvarligare med förmögenhetsskatten och arvsskatten – när dessa bägge skatter slopades förbättrades både entreprenörsklimatet och rättssäkerheten.

Men värnskatten är en 5-procentig extraskatt, som gör att Sverige fick världens högsta marginalskatt. Ingen annanstans lönade det sig sämre för en högavlönad att arbeta en timme mer. Att marginalskatten på lägre lönenivåer sänktes bland annat genom jobbskatteavdraget var bra, men just den högsta marginalskatten spelar in i viktiga sektorer, som just företagande. Det är den högsta marginalskatten som ställer till det när det gäller företagande och 3:12-reglerna (som ska reglera att företagare helst inte ska betala mindre skatt än löntagare). Och det är marginalskatten som ger dåliga förutsättningar i Sverige att dela risken med sina medarbetare genom personaloptioner.

Nu har vi alltså finansministerns ord på att värnskatten inte ger några pengar till vård, skola, omsorg. Hur är det då med det avtrappade jobbskatteavdraget, som ytterligare höjde den högsta marginalskatten – kanske är denna regel också gratis att avskaffa?