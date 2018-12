Sju skäl att rösta nej till ny S-MP-regering

Det var rätt av Annie Lööf och Jan Björklund att dra sig ur förhandlingarna med S. Dels för deras egen skull. Att samregera med S hade skadat de båda partiernas borgerliga trovärdighet. Men också utifrån valresultatet och det sakpolitiska läget:

• Det blåste högervindar i valet. Den majoritet i riksdagen som under förra mandatperioden blockerade S-MP-regeringen i en mängd stora och små frågor förstärktes av valet. Väljarna efterlyste inte mer vänsterpolitik, tvärtom skapades en historiskt stor majoritet för en traditionell borgerlig politik. Man kan välja att helt bortse från valvinden, men politiska ledare gör klokt i att väga in den eftersom en regering fungerar inte bara på ett officiellt mandat utan på en större legitimitet.

• En S-MP-regering är beroende av Vänsterpartiet. Det gäller även om den skulle ha stöd av L och C. Jonas Sjöstedt tänker inte godkänna en regering som genomför långa listor av C:s och L:s politik. Det upptäckte Annie Lööf under förhandlingarna. S har därtill en många decennier lång tradition av nära samarbete med V och partiernas väljare rör sig mellan de båda partierna. V har all rätt i världen att stå på sig, men en borgerligt inriktad majoritet i riksdagen bör inte skjuta makten så långt vänsterut.