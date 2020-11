Seger för Amerika

LEDANDE PAR. Joe Biden, tillsammans med Kamala Harris, vid ett av sina lågmälda framträdanden under denna vecka. Det är just i tillspetsade lägen som en demokrati får tillfälle att visa att den fungerar, att valsystemen har integritet och att rättsstaten hjälper till när det behövs.

Konstaterandet om ett polariserat samhällsklimat med djup misstro mellan olika samhällsgrupper är dessvärre korrekt. Men spådomarna om den amerikanska demokratins snara undergång är felaktiga – och det bör vi fira en sådan här dag.

Valresultatet börjar bli tydligt och det har gått precis med den hastighet som man kan förvänta sig i ett system som det amerikanska. Någon delstat blir alltid sist med att räkna färdigt, och om det råkar vara en vågmästarstat så får världen vänta på ett slutresultat.

I normala fall skulle en besegrad kandidat erkänna sig som just det. Om inte just nu så i varje fall när ytterligare några delstater anses klara. I normala fall är i det läget valet avgjort, vad det offentliga livet anbelangar. Efterträdaren kan börja planera och agera som ”president-elect”. Under tiden fortsätter en omfattande verifieringsprocess för att säkerställa valresultatet, men ingen behöver ta större notis om det.

Donald Trumps attityd gör att maktskiftet i politiska termer, alltså det skede där efterträdaren kan börja tala öppet om sina förberedelser, fördröjs. Nu krävs att verifieringsprocessen, med omräkning och domstolsbeslut, får inväntas och denna får därmed oproportionerligt stor uppmärksamhet.

Donald Trump har meddelat att han kommer att ta flera delar av valet till domstol. Det framställs som ett hot, men är en förutsedd del av en valprocess. Det som är anmärkningsvärt är Trumps språkbruk, lögner och uppmuntrande av konspirationstänkande. Och en konsekvens blir att känslan av osäkerhet om valresultatet blir kvar under ytterligare en tid.

Dagens Nyheters New York-korrespondent skrev dagen efter valet att det vore en tragedi om valet behöver avgöras i domstol. Men kan ana vad han syftar på - att det är olyckligt om det blir bråk om hur valet har gått till. Men att en fråga hamnar i domstol kan inte vara en tragedi, tvärtom. Vem skulle annars avgöra när någon ifrågasätter delar av en valprocess? Gatans parlament? Medierna?

Det finns ingen demokrati utan domstolar. Så är det även i Sverige där valfrågor hanteras av en specialdomstol. Valprövningsnämnden, ledd av en högt uppsatt domare, tog emot hela 767 överklaganden av valresultatet 2018. Svenska val har fått göras om. Hela Västra Götaland fick rösta en gång till efter valet 2010. Falu kommun fick rösta om 2019 (och alla kommuner i Sverige var tvungna att öppna förtidsröstningslokal för dalfolk i förskingringen - inte billigt). Det visar att valsystemet har kontrollmekanismer som fungerar, och de fungerar för att det är en rättsstat. Och en rättsstat behöver domstolar.

Att en domstol ingriper för att upprätthålla grundlag och vallagar visar att USA är en fungerande demokrati, inte motsatsen.

Dessutom medför det amerikanska valsystemet fler jämna valresultat som har betydelse för utgången, eftersom man på olika nivåer har ett majoritetsvalsystem där den ena kandidaten vinner och den andra kandidatens röster inte leder till någon representation alls. I ett system som det svenska, där det är aggregerade röstetal som fäller avgörandet blir det mer sällan strid på kniven.

Det yttersta beviset på en demokratis hälsotillstånd är förmågan till maktskifte. Det har bevisats övertygande denna gång. Men det krävs också att ledande politiker bidrar till respekten för valsystemet.

Donald Trumps beteende de senaste dagarna trotsar all beskrivning. Det är något mycket allvarligare än att vara dålig förlorare, det är ett illasinnat försök att underminera förtroendet för demokratin. Det är något helt annat än korståg mot det politiska etablissemanget (som förde honom till Vita huset) - det är att sprida villfarelser om att valmaskineriet är korrupt.

Ledande republikaner har inte gett stöd åt Trumps eftervalsfasoner och inte använt dennes Trumps språkbruk. Men dessa politiker, som har egna plattformar i kongressen eller delstater, borde höja rösten mot den president som beter sig så skadligt.