Se upp för bestående vänstergir efter krisen

Det är val 2022, och ingen kommer att sätta i gång en regeringskris innan dess. Partierna är vilsna, inte bara gällande ekonomin, utan även den politiska ideologin är satt på paus. Man får utgå från att viruset är nedkämpat. Ekonomin kommer säkert att lida nöd ytterligare en tid, men den politiska borgfreden lär vara över. Januarisamarbetet har utsatts för utmaningar. De ekonomiska krisåtgärderna påverkar givetvis budgeten och följaktligen har C och L varit med och presenterat dessa paket. På alla andra presskonferenser, som handlar om bekämpningen av pandemin, har den socialdemokratiska delen av regeringen fått framträda själv. Det har sannolikt orsakat identitetsproblem för C och L, särskilt som flera av januariavtalets punkter nu rimligen fallit för att de är helt inopportuna i krisläget - som ändrade turordningsregler. Även om C och L möjligen har bidragit till att krisåtgärderna har fått en mer företagsinriktad profil än annars, så har detta helt absorberats av regeringsmakten. Och säkerligen är detta ett skäl till att L förra veckan kallade till presskonferens med sina egna bedömningar om på vilket sätt krisen har påverkat företagen och om vilka åtgärder som bör stå näst på tur. Och det har nog också bidragit till söndagens utspel från C att också M bör få vara med i överläggningarna om fortsatta krisåtgärder.

För C är det sannolikt betydelsefullt att visa att partiet inte ensidigt stöder en S-ledd regering, särskilt i en tid då den av C omhuldade GAL-TAN-skalan är mer irrelevant än någonsin. Det är ju det diagrammet som vill visa på att vänster och höger inte är allt, det finns en annan dimension. Men just nu handlar nästan allt om ekonomiska stödåtgärder, det har inte så mycket med dimensionen auktoritär–libertariansk att göra.

C hänvisar till 1990-talskrisen, då regeringschefen Carl Bildt (M) bjöd in oppositionsledaren Ingvar Carlsson (S) för krisåtgärder. Jämförelsen haltar, eftersom den svenska samhällsapparaten var i kris och strukturreformer som i dag ses som självklara inte var gjorda. Något behov av en ”samlingsregering” som gör upp i slutna rum finns inte nu. Däremot finns behov av politiskt samförstånd. Och hittills under krisen har ett sådant uppstått i riksdagen, som dessutom har hanterat frågorna med oöverträffad snabbhet och smidighet. Elisabeth Svantesson (M), som på söndagen artigt avvisade Centerpartiets inbjudan, hävdar att riksdagens är det organ där man kan komma överens även i krislägen. Det har hon rätt i, inte bara av principiella skäl. Under den senaste tiden, några månader före krisen, har det varit tydligt att Moderaterna är den ledande kraften i riksdagen. En motvikt till regeringen. På ett intressant sätt har denna roll bekräftats till och med av Vänsterpartiet. När nu C berömmer Moderaternas konstruktiva ansats ska det nog ses som en judaskyss. Om M flyttar in sin opposition i slutna förhandlingsrum blir Socialdemokraternas makt total. Och C skulle slippa kritik för att ensamt (tillsammans med L) stödja den S-ledda regeringen.

Socialdemokraternas inställning under krisen har varit att ”vi har överläggningar med riksdagens samtliga partier”. Till att börja med är det förstås positivt att man betonar ordet ”samtliga” – det är bra att enskilda partier inte diskvalificeras. Men för S är det ännu bättre, för ju mindre fasta samarbeten betonas och ju mer ordet ”samtliga” används, desto mer hoppas man att S ska bli synonymt med ”styra”, alltså det enda partiet som samordnar regeringsmakten.