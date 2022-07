SAS framtid hänger på en ny ägarkultur

Under måndagen varnades för extremhetta i London, 41 grader. Riktigt så varmt blev det inte, ”bara” 37 grader, men illa nog. På morgonen varnade Met Office för att mobilnätet kunde sluta fungera om värmekänslig utrustning slogs ut. Järnvägsbolaget uppmanade människor att avstå från icke nödvändiga resor. Enligt The Guardian skulle en del skolor hålla stängt. Hälsomyndigheterna varnade, extra ambulanser sattes in.