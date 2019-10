Samhällsarkitekten och reformatorn

Samhällsarkitekten...

Det var på valvakan 1976, när socialdemokraterna efter 44 år förlorade makten. Gunnar Sträng satt ensam framför en tv och muttrade att ”prognoser kan man inte lita på”. Först när samtliga röster hade räknats gav han upp som siste man.

Då var Sträng 70 år och hade suttit i riksdagen sedan 1937, i regeringen sedan 1945 och varit finansminister sedan 1955. För den som vill förstå Sverige är Erik Åsbrinks biografi ”Gunnar Emanuel Sträng – med hängslen och livrem i välfärds-Sverige” viktig läsning. Det är visserligen 43 år sedan valvakan 1976 och boken är både tjock och tät, vilket biografier nästan alltid blir. Men Gunnar Sträng har på ett avgörande sätt format Sverige.

Åsbrink vet. Han arbetade under både Sträng och efterträdaren Kjell-Olof Feldt och var senare själv finansminister. Hans far, Per Åsbrink, var riksbankschef under nästan samma period som Sträng var finansminister.

Gunnar Strängs uppväxt är som tagen ur en roman av Ivar Lo-Johansson. Hans tidigt föräldralösa pappa arbetade på renhållningsverket i Lövsta, där man tvättade latrintunnor och brände kadaver. Mamma Anna kom från fattiga dagsverkstorpare. Familjen Strängs boendeförhållanden var eländiga med kackerlackor, råttor och vägglöss. När det var bostadsinspektion i arbetarbaracken hörde Gunnar chefen för reningsverket säga: ”Det ser för djävligt ut, men det duger åt dem.” Chefen hette Karl Tingsten och var pappa till Herbert som blev legendarisk chefredaktör för Dagens Nyheter.

En älskad storasyster, som tidigt lärde Gunnar att läsa, dog i lungsot när hon var 18. Lillebror dog endast ett år gammal i sviterna av förkylning. Gunnar började arbeta när han var 13 år, som trädgårdsarbetare.

Precis som hjältarna i arbetarromanerna präglades han av bildningshunger. Mamma Anna var litterärt och politiskt intresserad. På reningsverket gick att hitta kasserade skönlitterära klassiker, böcker som Gunnar girigt slukade.

När Gunnar var 21 flyttade familjen till en villa i Hässelby, ett väldigt standardlyft. Sverige var mitt uppe i det snabba ekonomiska språng som Kina senare gjorde.

Då var han redan präglad av sin fattiga uppväxt och kontakten med dem som hade det ännu sämre, statarna. 1927 gick han med i det lokala facket för trädgårdsarbetarna. Drygt tio år senare blev han ordförande för lantarbetareförbundet. 1944 avskaffades till sist det patriarkala och eländiga statarsystemet. På kuppen lärde sig Gunnar agitera, tala och förhandla. I jakten på nya medlemmar kunde han komma upp i 300 resdagar per år, på tåg och cykel. Ibland fick han ta till knytnävarna för att övertyga lantarbetare att bli medlemmar och försvara sig mot ilskna bönder.

Det fackliga arbetet formade hans syn i en rad viktiga frågor. Han var för avtalet mellan LO och SAF 1938 i Saltsjöbaden om att själva göra upp om lönerna, utan statlig inblandning. Vad skulle man annars med facket till? I lantarbetarförbundet tog han ställning mot kommunismen.

Innan han blev finansminister hann han vara både jordbruks-, folkhushållnings- och socialminister och drev bland annat igenom en allmän och obligatorisk sjukförsäkring

Det var alltså en bestämd och, i vissa avseenden, mycket självsäker 49-åring som 1955 blev finansminister. Han utvecklade ett särpräglat språk, rikligt återgivet i biografin, och dominerade alla sällskap han deltog i.

Sträng höjde skattetrycket från 27 procent av BNP till 48, högst i världen. För detta har han fått mycket kritik. Men höjningen bör sättas i sitt sammanhang. Rekordåren brukar man tala om, från Koreakriget till 1970. Pengarna tycktes, trots skattehöjningar och arbetstidsförkortningar, räcka till allt, höjda reallöner, bättre bostäder och stora satsningar på utbildning, sjukvård och äldreomsorg.

Sträng var pådrivande i reformerandet men hans vardag präglades av prutningar och ständigt nejsägande. Åsbrink beskriver tricken för att dölja hur mycket pengar som fanns i statskassan, och Strängs förkärlek för selektiva stöd i stället för generella, eftersom de var billigare och kunde riktas till särskilda, behövande grupper och inte blev permanenta. Säkerhetsnålen över bakfickan där plånboken låg blev symbol.

När krisen kom på 1970-talet blev uppgiften till sist för svår. Tage Erlander hade låtit honom hållas men Olof Palme och de yngre satte emot. De ville fortsätta expansionen samtidigt som både Ingmar Bergman och Astrid Lindgren kritiserade hans syn på skatter. Själv hade han köpt stenhus i Gamla stan, helt enligt reglerna, men uppmärksammat.

Gunnar Sträng var med och genomförde särbeskattningen. Men när han fick besked att första hustrun och tredje barnet dött vid förlossningen satt han kvar i det möte som pågick, beundransvärd plikttrohet enligt Tage Erlander. Men han hade andra sidor. Som finansminister förekom det att han åkte hem till sin vuxna dotter och städade.

Mycket har hänt med jämställdheten och skattetrycket. Men kvar bland många socialdemokrater dröjer sig den oförståelse för ägande som Gunnar Sträng stod för och som Erik Åsbrink ger uttryck för än i dag i sin kritik av beskattningen av kunskapsföretagande.

Sträng gillade stora företag vars vinster och investeringar han kunde plocka in via skattegynnade investeringskonton och sedan släppa loss för att jämna ut konjunktursvängningar eller driva lokaliseringspolitik. Han gjorde gärna upp med Marcus Wallenberg och andra mäktiga bakom lyckta dörrar.

Han var mot löntagarfonder. Men när Enskilda och Skandinaviska slogs ihop 1972 såg han till att de privata ägarnas makt i styrelserna begränsades kraftigt.

Sträng förstod heller aldrig marginaleffekter, och vägrade att tala om annat än genomsnittsskatt.