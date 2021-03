Säg nej till Ygemans nya fastighetsskatt

Finansminister Magdalena Andersson säger nej till en fastighetsskatt, men har i många sammanhang talat om behovet av högre kapitalskatter.

Förmodligen tänker hon så här: Det finns inget stöd i riksdagen för höjda kapitalskatter och bara enstaka ekonomer tycker att det skulle vara en lysande idé. Därför kan Magdalena Andersson hålla öppet för detta, för att tillfredsställa vänsterfalangen. Det är ändå ingen större risk att detta skulle gå att genomföra, något som i så fall skulle slå mot det svenska investeringsklimatet.

Hennes nej till fastighetsskatt beror förmodligen på två saker. Det ena är det uppenbara, att den skatten var djupt impopulär vilket drabbade Socialdemokraterna hårt. Det andra är att stora delar av ekonomkåren gillar fastighetsskatt. Det finns därmed en viss risk, från Magdalena Anderssons perspektiv, att stödet för en fastighetsskatt ökar hos politikerna. Därför måste hon säga nej, direkt.

Det traditionella ekonomargumentet är att fastigheter är en stabil skattebas. En fastighetsskatt är därmed också rättvis, eftersom den inte går att planera bort. Den snedvrider inte heller ekonomin på samma sätt som rörliga skattebaser gör – höga skatter på arbetsinkomster leder exempelvis till att människor arbetar mindre.

Att fastighetsskatten blev ett politiskt problem kan enligt det här synsättet förklaras med att fastighetsskatten missköttes. Fastighetstaxeringen hade problematiska ingredienser som att energiförbättringar kunde ge högre skatt. Och taxeringsvärdet drog iväg för snabbt på grund av ett fåtal försäljningar i grannskapet. Begränsningsreglerna infördes för sent. Om fastighetsskatten hade varit tydligare knuten till inköpspriset hade det varit lättare att lägga in i en kalkyl.

Allt det stämmer. Liksom att avskaffandet av fastighetsskatten 2008 i ett slag sänkte skattebördan för många hushåll, särskilt med dyra hus. Det gav en oönskad fördelningsprofil, som det så ofta blir just vid tidpunkten för en skatteomläggning.

Men det finns några argument mot en ny fastighetsskatt som väger tungt.

Det första är legitimiteten. Det handlar inte bara om att fastighetsskatten var impopulär i största allmänhet. Det är svårt att försvara rimligheten i löpande skatt på oförändrade tillgångar, som dessutom är illikvida. I extremfallet behöver man alltså låna för att kunna betala skatten. Skatt på flöden, alltså inkomster, har en större legitimitet.

Det andra argumentet är att det redan finns en fastighetsbeskattning. Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2009 drar in lika många miljarder totalt som den gamla fastighetsskatten för fysiska personer, låt vara att ekonomin har vuxit under tiden. Utöver det drar stämpelskatten och reavinstskatten in stora belopp.

Det tredje handlar om utgångsläget. Det finns en idealistisk syn på skatteförändringar som går ut på att man kan designa ett önskvärt skattesystem utan hänsyn till det rådande systemet. Man måste ställa sig dessa frågor: Är det nuvarande skattesystemet dåligt? Drar det in tillräckligt med pengar? Måste det göras om i grunden eller räcker det med att man skruvar lite här och där?

Fastighetsskatten avskaffades. Ska den då återinföras? Nej – det som behövs är ökat förtroende för skattesystemet, inte lägre.

En vanlig argumentation är att den nuvarande kommunala fastighetsavgiften är regressiv, eftersom den har ett tak. Varför detta skulle vara en felaktig egenskap för en skatt är inte självklart – lika lite som det skulle vara självklart att skatter ska vara progressiva.

Sverige har ett högt skattetryck men framför allt marginalskatter som fortfarande är för höga. Skatterna för entreprenörer och för anställda med optioner måste ändras. Det är bra om momsen blir enhetlig och breddad. Men i historiens ljus har skattesystemet blivit bra i Sverige. De skadligaste skatterna är borta, som arvsskatten och förmögenhetsskatten. En av de minst omtyckta skatterna, fastighetsskatten, har tagits bort. Skatteintäkterna har ökat med 51 procent (2006–2019) eftersom det har gått bra för Sverige.

Varför skulle vi införa nya skatter?