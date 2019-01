Så slår man Trump

Tidigare presidentkandidaten Mitt Romney har sagt att han inte tänker utmana Trump, men allt tyder på att han skulle vilja. I höstas publicerade han, som varit en av presidentens fränaste interna kritiker, en krönika i Washington Post där han skrev att Trump inte hade "Risen to the mantle of the office". Det är lätt att hålla med, men det visar att Romney lika lite som de flesta demokrater förstått hur man tar sig an Trump. Svaret kom omedelbart från Trump på Twitter: "Jag vann stort, det gjorde inte han". Ett oomtvistligt faktum.

Vad är det då som krävs? New York Times är något på spåren i en lysande artikel med titeln " What kind of democrat can beat Trump in 2020?" (2/11 2018). Skribenten har talat med kampanjmakare och rådgivare från båda partier. Följande framkommer:

Be aldrig, aldrig någonsin om ursäkt. Varken om du tagit emot pengar från Harvey Weinstein eller kritiserat påven. Tvärtom - kritisera påven. Visa känslor. Visa styrka. Amerikaner gillar en kämpe. Håll fast vid ditt budskap. Glöm Michelle Obamas "When they go low we go high". Det som gäller är "When they go low, we play our game".