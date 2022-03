Så konstruerar regeringen sina oblyga röstköp

Går det inte att få EU:s stöd för en sänkning är det bättre med regeringens förslag om en tusenlapp till alla bilägare, anser finansminister Mikael Damberg. Enligt en TT-text ”medger han” att det kan dröja till augusti innan tusenlappen kan betalas ut, men att det ändå är snabbare än oppositionens alternativ.

Inte behöver Damberg beklaga att kompensationen dröjer till augusti - det är ju hela avsikten bakom konstruktionen. Tusenlappen hade kunnat betalas ut genast om man hade velat. Men poängen är augusti. Och att det betalas ut som ett engångsbelopp. Det är val i september.

Mönstret är tydligt. I riksdagen avgjordes tidigare i vintras en drabbning mellan två olika sätt att kompensera kunderna för de höga elpriserna. Regeringens alternativ, en separat kompensation i efterhand, vann över oppositionens förslag om tillfälligt slopad elskatt.

Nu i april kan regeringskompensationen börja betalas ut. Elnätsbolagen kommer att göra en kreditering på lämplig elräkning. Då får många kunder ett tillgodohavande i stället för ett belopp att betala. En vårpresent från regeringen detta valår.

I regeringens senaste bidragspaket fanns också en tillfällig höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer. Alla får 25 procent mer per månad. När det börjar betalas ut? I juli.

Det omstridda pensionstillägget ska snart bli en proposition. Regeringens och Vänsterpartiets plan: första utbetalning i augusti.

Dessa fyra åtgärder följer den heliga S-principen att inte sänka en skatt i valtider (sådana ”ansvarslösa” drag gör bara de borgerliga). I stället ska kontanta valgåvor utbetalas.

Men hur var det med det tillfälliga jobbskatteavdrag som januaripartierna (på förslag av C och L) enades om för att täcka löntagarnas högre kostnader under pandemin? Regeringen konstaterade genast att det var för sent att ändra tabellerna för löntagarnas månatliga preliminärskatt, så detta tillfälliga jobbskatteavdrag för 2021 faller ut i efterhand, i samband med de deklarationsblanketter som skickats ut nu i mars.

Avdraget är väl dolt i skatteuträkningen. Men det kommer att leda till att fler får högre skatteåterbäring. Och en del som skulle fått en liten restskatt får i stället pengar tillbaka lagom till midsommar.

Ett slugt sätt att dölja en borgerlig skattesänkning och i stället förhöja sommarkänslan detta valår.