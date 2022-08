S-kampanjen borde ha handlat om detta

I onsdags släppte Kristdemokraterna nyheten att de startar ett nytt förbund, Kristdemokratiska Bondeförbundet. Det kommer att ledas av Staffan Danielsson, som i över tio år var riksdagsledamot för Centerpartiet. Initiativet kompletterar det tidigare omfattande landsbygdspaketet och kampanjturnén partiet har lanserat. Kampen mot C om väljarna i landet är således i gång, och KD kan mycket väl komma ut segrande.

Centerpartiets kärnväljare har i decennier varit väljare på landsbygden i allmänhet och lantbrukarna i synnerhet. I en färsk opinionsmätning från Sifo har C halverats bland landsbygdsväljare, från 13,1 procent 2018 till 7,4 procent i dag. Tidningen Land släppte tidigare i år en mätning bland lantbrukare specifikt, där partiet tappat tolv procentenheter.

Sannolikt finns två huvudförklaringar till det stora tappet: regeringsfrågan och det politiska innehållet. Regeringsfrågan, där C efter valet skulle behöva förhandla med både Mp och V, gör att många rimliga förslag urvattnas. Ett konkret exempel är strandskyddet, där C vill göra det enklare för markägare att bygga nära vatten. En sund, frihetlig, reform som fanns med i Januariöverenskommelsen. Problemet var att Mp tyckte diametralt annorlunda, vilket gjorde att lagförslaget som kom till riksdagen i praktiken skulle försämra markägarnas rätt att bygga.

I det politiska innehållet finns även där luckor i C:s politik, där KD:s är mer välavvägd. Reduktionsplikten, som innebär att biobränsle måste blandas in i drivmedlet, är en sådan lucka. Den innebär högre bränslepriser, med tveksam klimatnytta. I USA har ökad inblandning av biobränsle lett till 24 procent högre utsläpp per liter bränsle, när mer yta används för majsproduktion. C, Mp och S vill utöka reduktionsplikten till 2030, vilket skulle innebära runt 4 kronor högre dieselpriser vid pump. KD vill minska den.

En annan skillnad mellan KD och C är i energifrågan. Skenande elpriser, särskild i södra och mellersta Sverige, ställer till det för många småhusägare. Ny kärnkraft är inte bara viktigt för att få ned priserna, utan skulle även förbättra överföringskapaciteten från norr till söder.

Valrörelsen lämnar inga garantier, men kampen om väljarna har helt uppenbart börjat.