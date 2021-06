Rimlig avvägning undvika extraval

RUNDOR. Under tisdagen har talman Andreas Norlén överläggningar med samtliga partiledare. Centerledaren måste besluta sig för vilken statsminister hon stöder.

Socialdemokraterna behöver kunna bedriva ordinarie valrörelse med Rosenbad som plattform. Löfven räknar med att bli föreslagen som ny statsminister av talmannen, medan utfallet av ett extraval skulle vara mycket ovisst. Det säkraste sättet att få återkomma som statsminister är att låta talmannen ta över.

Nu måste även Centerpartiets Annie Lööf ta sitt ansvar för att Sverige får en ny regering, eftersom hon leder det enda partiet som inte vill peka på en av de två möjliga statsministerkandidaterna.

För alla andra partier bör det vara välkommet att det dryga året fram till ordinarie val kan ägnas åt politiskt grundarbete som sedan kan övergå i en valrörelse. Åtskilliga beslut, inte minst beträffande trygghets- och integrationsreformer, behöver tas. Riksdagen, där det råder en stabil sakpolitisk högermajoritet, kan fortsätta att pressa på för ny lagstiftning.

Ett av Stefan Löfvens argument mot ett extraval var pandemin – säkerligen har det inte varit avgörande, eftersom hans politiska skäl mot ett extraval var tillräckliga. Men just pandemin bör inte avfärdas – självklart skulle det vara en märklig sak för regeringen att tala om fortsatt försiktighet med tanke på viruset och dess mutationer – och samtidigt sätta i gång en process som per definition innebär folksamlingar, många resor, långa köer och fysisk räkning av valsedlar inomhus, utförd av 36 000 rösträknare runt om i landet. Att andra länder har haft val under pandemin, antingen för att de inte har kunnat flyttas på eller inte kunnat undvikas, försvagar inte detta argument.

Man får också anta att det finns en begränsad entusiasm hos väljarna för ett extraval, som faktiskt hade kunnat avstyras.

Talman Andreas Norlén bör nu välja en minimalistisk väg. Vid regeringsbildningen 2018 tillämpade han principen att den sida som fällt den sittande statsministern bör prövas som regeringsbildare först. Han ville också att det skulle vara klart att den regering som släpps fram ska kunna få igenom sin budget i riksdagen.

Då gällde det hanteringen av ett färskt valresultat som skulle gälla i fyra år. Nu handlar det om att klara det sista året av en mandatperiod. Det bör därför inte ställas samma krav den här gången, särskilt som mandatperioden har visat att budgeten faktiskt inte är ett livsavgörande beslut för en regering. Hur ska man annars tolka det faktum att en S-regering kunnat styra två hela år på oppositionens budget, 2015 respektive 2019?

I den just nu mest troliga regeringsbildningen måste Annie Lööf acceptera att hennes parti ingår i ett vänsterblock. Hennes uttalanden och ställningstaganden har visat detta under en längre tid. Kanske har hon krav för att släppa fram Löfven igen, men hon måste upphöra med att motivera sådana blockeringar med att hon vill ha en regering i ”den breda mitten”. Det alternativet finns inte.

Så om hon röstar nej till Stefan Löfven i en statsministeromröstning bör hon släppa fram Ulf Kristersson i nästa omröstning.

Det finns en maktpolitisk vänstermajoritet i riksdagen, med stöd av Centerpartiets hittillsvarande linje. Det finns en sakpolitisk högermajoritet som skulle kunna släppas fram av Centerpartiet. Detta och inget annat är Annie Lööfs val.

2021 års regeringskris är inte ett resultat av politiska meningsskiljaktigheter utan en konsekvens av att regeringsbildningen har skett enbart mot bakgrund av att ett eller två partier ska uteslutas från politiskt inflytande. Samma sak gällde regeringskrisen 2014 respektive 2018–2019.

Nu har alla partier utom ett dragit lärdom av de senaste årets låsningar. Om Centerpartiet upphör med sin retorik om den breda mitten och visar att man förstår att vänster–höger är den dominerande dimensionen i svensk politik kommer vi att slippa regeringskriser av det här slaget.

Det kommer dessutom att göra 2022 års valrörelse tydlig och engagerande för svenska folket. Inte bara sakfrågorna kommer att stå i centrum, utan också valet av statsminister, något som i val efter val varit viktigt för väljarna.