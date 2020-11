Riksbanken fungerar bäst i akuta lägen

Riksbanken meddelade på onsdagen att den fortsatt ser förhöjda risker för den finansiella stabiliteten i spåren av pandemin. Riksbankschefen Stefan Ingves lät bekymrad, som han ofta gör, det är ju hans jobb, när han presenterade den senaste stabilitetsrapporten.

Men för den som inte är riksbankschef, förlorat sitt jobb eller företag finns det skäl att vara försiktigt optimistisk. Inte för att de risker pandemin skapat är försvunna, men därför att hittills har de värsta farhågorna om ekonomins utveckling inte tillnärmelsevis infriats.

Pandemin slog till med full kraft i mars/april. Under andra kvartalet föll BNP med 8,3 procent, och många befarade att detta bara var början. Men återhämtningen kom snabbt, redan tredje kvartalet, då tillväxten steg med 4,3 procent jämfört med föregående period. Jämfört med samma kvartal 2019 var det ett fall på 3,5 procent. Det är väldigt beskedligt med tanke på de scenarier som målades upp.

Arbetslösheten var i oktober 8,8 procent, jämfört med 7,1 ett år tidigare. Konkurserna var under mars-juni 20 procent högre än under de senaste fem årens snitt. Men därefter har de fallit tillbaka under de senaste tre årens nivåer. De som kollapsade var främst nyare mikro- och medelstora företag med höga skulder. I de regioner som drabbats hårdast ansökte 0,9 procent av bolagen om konkurs, i den minst drabbade (Gotland) 0,4 procent.

Det ser likadant ut i USA och globalt sett, och det finns ett par skäl till detta som Boston Consulting Group har listat. 1. De flesta centralbanker och regeringar var snabba att sätta in akuta stöd. 2. Till skillnad från i finanskrisen 2009 uppkom inte denna nedgång på grund av en bubbla eller konjunkturellt minskad efterfrågan. Det finns därför inget uppdämt behov att säga upp personal. 3. På grund av ovanstående två skäl är den ekonomiska infrastrukturen intakt.

Utvecklingen i Sverige har visat att den ekonomiska utvecklingen inte måste ha ett direkt samband med antalet sjuka och döda. Den andra vågen lär sätta både mänskliga och ekonomiska spår, men behöver inte utvecklas till en kris. Bankerna står starka. För Sveriges del är det också tydligt att Riksbanken fungerar väl som akut instans. Vad gäller uppdraget som helhet och på sikt måste dock diskussionen fortsätta. Vi kan inte ha en evig stimulanspolitik.