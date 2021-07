Restaurangnäringen gör staden levande

Förvisso har restaurangnäringen drabbats oerhört hårt av coronakrisen och av regeringens symbolpolitiska restriktioner på öppettider. Restaurangerna minskade sin försäljningsvolym med 32,3 procent under det första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period 2020. I kronor är det nio miljarder i minskad omsättning. Och så här såg varje kvartal ut, mer eller mindre, under coronaåret 2020. Kedjor, kultställen, kvarterskrogar och familjedrivna etablissemang har gått omkull. Branschen har egentligen påverkats så pass hårt att den hade kunnat gå under, men många har hårdnackat stått emot och väntat på immunitet och vaccinationer – tiden efter coronapandemin.

Nu när regeringen har lättat på sina restriktioner emot restaurangnäringen går det att vandra genom valfritt svenskt samhälle och både höra och se hur de väcks till liv igen. Så mycket i våra liv kretsar kring mat och dryck. Och då inte bara det allra nödvändigaste närings- och kaloriintaget för att överleva. Utan för att njuta, att mötas via, att lära känna nya kök och kulturer, att umgås över. Det fungerar som ett klister som håller ihop och bygger gemenskap.

Det är en utveckling som pågått sedan folkhemmets konformitet släppte greppet om människorna och tillät dem att ta sig ut från sina lägenheter – bostäder som de sociala ingenjörerna hade planerat för ett fungerande familjeliv utan för mycket sociala inslag. Med sin nyvunna frihet skulle människorna ta sig ut och börja liva upp våra gator och torg.

Åren innan coronapandemin präglades av expansion, nyöppningar och av årlig ökad omsättning inom restaurangnäringen. Det finns givetvis politiska inslag som påverkat i denna förbättring. Jobbskatteavdragen som gjort att varje svensk har mer pengar på fickan att exempelvis konsumera med och sänkningen av restaurangmomsen har gjort det lättare för branschen att kunna få lönsamhet och anställa. Men minst lika viktigt är den kulturella förändringen som skett. För varje ny generation har det blivit mer naturligt att flytta ut det sociala umgänget utanför hemmet. I en mer kontinental riktning, där folks vardagsrum och middagsbord finns på det lokala haket. Och sociala tillställningar och firanden bjuds in till att hållas på restauranger och barer snarare än hemma hos människor.

Mot detta står den förutspådda citydöden, där människor flyr stadscentrum för det lugnare livet på landet. Där till exempel Stockholms län haft ett negativt flyttnetto tre år i rad och 2020 blev ett rekordår vad gäller utflyttningar från regionen och staden, enligt Stockholms Handelskammare. Coronaviruset har alltså accelererat ett visserligen existerande, men ytterst begränsat, förlopp. Men människan är i grunden ett socialt djur och kommer inte att vilja dra sig undan från kollegor, vänner, bekanta, dejter, släkt och familj i längden. Pendeln lär slå tillbaka nu när våra ”vardagsrum” öppnat upp och välkomnar oss in igen.

Fler bör därför, likt Ikea och andra företag, satsa på staden och vara med i utvecklingen av dess kärnor. Investera i att människor även i framtiden kommer att vilja bo, arbeta, utbilda sig, handla, äta, dricka och leva i städer. Pandemin har visat att vi kommer att behöva ställa om vissa saker i samhället och att vissa av de friheter som kommit med distansarbete och flexiblare arbetsrutiner har varit önskvärda. Men som människor är vi ändå inte helt förändrade och väsensskilda från tiden innan viruset bredde ut sig och tog över vår tillvaro.

Stadslivet lär förändras på grund av mer distansarbete, E-handel och en viss utflyttning bland människor som ändå alltid längtat bort från staden. Men fler centralt placerade kontorslokaler kommer att omvandlas till lägenheter och gamla butiker, som flyttat in på nätet, kommer att ersättas av nya affärer och av fler restauranger, barer, kaféer och pubar. Politiker och byråkrater har ett viktigt uppdrag i att underlätta denna utveckling, och näringsidkarna bör inte missa denna chans att göra städerna levande igen.