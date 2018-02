Renare, rikare, roligare – Di:s tre frågor i valet

Låter det som sju svåra år och säck och aska? Icke. Med rätt incitament och rätt utformat kommer klimat- och miljöarbetet att göra oss rikare och friare.

Flyget är ett bra exempel på det. Visst är det fint att luta sig tillbaka och låta sig skjutas upp i skyn, men ärligt talat är en vanlig affärsresa i Sverige ganska bökig. Den börjar med en taxi, eller möjligen tunnelbana plus Arlanda Express om man är stockholmare, 1,5 timmar före avgång för att komma ut till flygplatsen. Där ute är det kö till röntgenapparaten, i värsta fall måste man ta av sig skorna. Sedan vänta tills det är dags att köa till gaten, därefter kö in till flygplanet innan man knölat in handbagage och ytterkläder i hyllan ovanför.

En timme med kaffe och sol ovan molnen är förtjusande, men sedan blir det som en repris. Kö för att vänta på att ställa sig upp, kö för att lämna flyget, kanske kö för bagage nere på bandet. Därefter taxi in till nästa stad. Då är taxikostnaden uppe i 1000 kronor och det blir lika mycket på vägen hem. Sammantaget tar hela resan tre timmar från centrum till centrum.

Om man i stället skulle kunna cykla ner till Centralen och ta ett höghastighetståg som tar 2:30 timmar till Malmö eller 2:05 till Göteborg är miljövinsten betydande. Tågets CO2-utsläpp är nära noll i jämförelse med flyg. Men tidsvinsten, bekvämlighetsvinsten och den ekonomiska vinsten är också stor. Man ställer sig på en perrong mitt i stan och när resan är klar är man mitt i en annan stad.

Det är ett miljövänligare transportsystem men framför allt ett mycket bättre. Om inrikesflyget mellan de tre stora städerna skulle slås ut av höghastighetståg innebär det större rörlighet och högre produktivitet för svensk ekonomi.

Detsamma gäller omställningen av den övriga transportsektorn. Om de så kallade miljözonerna skyndar på utfasningen av utsläppsbilar till förmån för eldrift tar städerna ett viktigt steg mot renare luft och lägre koldioxidutsläpp, men också mot ett bättre och billigare system. Folk som byter till elbil vill inte gå tillbaka, det är lika otänkbart som att gå tillbaka till Nokia-telefonen när Iphone kom. Elbilen är tyst, vibrationsfri, bekväm och radikalt mycket billigare att köra och underhålla.

För fordonsindustrin är detta den största enskilda frågan. Om du om några år står utan ett trovärdigt elbilsprogram lever du farligt som biltillverkare. Lastvagnarna kommer att gå på diesel ett tag till men diesel-karavanen utmed E4:an är förr eller senare dömd att gå under, bland annat för att alla partier i riksdagen utom SD har fastställt att 70 procent av utsläppen från transportsektorn ska vara borta om 12(!) år. Och världsmarknaden är inte annorlunda. Folk i Asiens storstäder vill kunna andas och AB Volvos nuvarande produkter kommer att förbjudas tillträde i samma ögonblick som det finns rena alternativ.