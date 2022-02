Regeringens politik är bidragsskadad

Lantbrukarna får mer tillbaka på dieselskatten, 2 kronor per liter. Detaljerna i denna återbäring presenterades i måndags av regeringen. Samtidigt steg dieselpriset vid pump ytterligare, till 22 kronor.

Ungefär 40 procent av priset är skatt. Det är alltså pengar in till staten, som officiellt ska vara miljöstyrande, och samtidigt ger staten pengar tillbaka just för att priset är så högt.

Det väcker frågor om miljöskatter. Om de är så höga att stora grupper måste kompenseras för dem, bör givetvis skattenivån ifrågasättas.

Men miljöskatten har inte så mycket med miljön att göra, desto mer med partipolitik. Glöm inte att oppositionen ansågs hota hela klimatarbetet genom sitt förslag att sänka bensinskatten med 50 öre. Förslaget vann, vilket ledde till regeringskris och till att Sveriges första kvinnliga statsminister fick avgå efter bara sju timmar. Det kunde inte hjälpas, planeten var ju hotad - enligt denna logik.

Sedan dess har bensin- och dieselpriset stigit med ett antal 50-öringar, och nu är det plötsligt högsta visdom att betala tillbaka 2 kronor till en viss grupp bränsleköpare.

Den socialdemokratiska återbäringspolitiken har spårat ur. Skatterna ska vara höga av ideologiska skäl. Men kanske lika mycket för att makten ska kunna visa sin generositet genom att dela ut pengarna selektivt. Att detta får snedvridande negativa dynamiska effekter spelar ingen roll i sammanhanget. Och oppositionen missar allt som oftast att kritisera Socialdemokraternas syn på dessa saker, och ger sig i stället in i detaljdiskussioner om att andra grupper borde få ”återbäring” eller att den borde utformas på något annat sätt.

Återbäringssäsongen har bara börjat. Regeringens elpriskompensation kommer enligt planen under våren.

Dessutom blir den årliga skatteåterbäringen större i år eftersom det tillfälliga jobbskatteavdrag som C och L fick igenom i september 2020 då ”betalas ut”. Jobbskatteavdraget avser 2021 men regeringen hävdade att det var för sent att få med det i de tabeller som styr löntagarnas preliminärskatt. Så det kommer skattebetalarna till del i efterhand, ungefär ett år efter att januariavtalet sprack och lagom nära valet för att Socialdemokraterna ska få all ära för extrapengarna.

Oskickligt hanterat av C och L. För att andra partier ska göra sig gällande måste man inse att Socialdemokraterna har en principlös inställning till finanspolitiken. Därför ska man inte spela med i kompensationspolitiken, utan i stället ifrågasätta de höga skattenivåerna.