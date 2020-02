Regeringens plikt att åtgärda brister i lagen

Rent konkret handlar Mikael Ribbenviks artikel om vilken status som ska gälla för dem som har fått nej av Migrationsverket av säkerhetsskäl men som inte får avvisas på grund av risk för dödsstraff och tortyr etc i hemlandet. Ska de, som Migrationsverket vill, få ett inhibitionsbeslut (alltså att avvisningen endast skjuts upp), eller ska de få ett tillfälligt uppehållstillstånd, som den prejudicerande domen innebär? I det sistnämnda fallet får de arbeta, åtnjuta socialförsäkringsförmåner, barnbidrag och på flera andra sätt etablera sig i samhället. De kan få svenskt id-kort och ibland även främlingspass som ger möjlighet till resor i Europa, trots att Säpo varnar för dem.

Så där har det varit länge. Politiska låsningar har gjort att alltför få initiativ tas. Och frågor grupperas ihop i en stor utredning och under tiden ändras inget alls. Man skjuter en politisk konflikt framåt i tiden. Det gällde under alliansåren, då regeringen samarbetade med MP. Och det gäller nu under den rödgröna regeringen, då det finns ett dubbelberoende både av koalitionspartner och samarbetspartier.

Vissa frågor är mer akuta än andra. När regeringen exempelvis ska lägga om svensk skogspolitik, en del av januariöverenskommelsen, är det knappast lika viktigt att snabbt kunna ändra på regelverket. Men när man arbetar med rörligare mål, måste politisk handlingskraft vara viktigare. Det är regeringens ansvar att hantera dessa frågor. Om Försäkringskassan upptäcker att en viss regel har en bristfällig utformning och att det därmed öppnar för fusk, då bör regeringen lyssna på myndighetens larm. När Skatteverket hittar ett kryphål så brukar Finansdepartementet reagera snabbt.

När det gäller brott och straff, åtgärder mot terrorism och extremism tycks inte detta gälla. Myndighetschefer tvingas slå larm via medierna.