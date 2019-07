Regeringens Klimatkliv är ren kapitalförstöring

Klimatklivet infördes av regeringen 2015 och är ett stöd riktat till klimatsatsningar på lokal och regional nivå. Under 2018 uppgick stödet till 1,6 miljarder kronor och utgjorde således en betydande andel av det totala anslaget i miljö- och klimatbudgeten på över 10 miljarder kronor.

När man tar i beaktning hur det samverkar med andra styrmedel innebär programmet högre marginalkostnader än vad som redovisas - för höga för att vi ska kunna nå klimatmålet för 2030. Stödet är tänkt att ge maximal utsläppsminskning per investerad krona. Ändå säger myndigheterna att pengar går till åtgärder som sannolikt skulle ha inträffat även utan miljardregnet av skattepengar.

I en lägesbeskrivning för Klimatklivet angav Naturvårdsverket att kostnaden per ton utsläppsminskning är 200 kronor, en siffra som är baserad på den ganska tveksamma metoden att mottagarna själva får uppskatta sina utsläppsminskningar. Riksrevisionen menar att Naturvårdsverkets beräkning inte är korrekt. De får fram att kostnaden är mellan 1 000 och 4 000 kronor per ton utsläppsminskning. Det går att jämföra med kostnaden per ton utsläppsminskning för internationella klimatsatsningar som enligt Energimyndigheten var 60 kronor 2018.

Det kanske inte är så konstigt att kostnaderna för klimatklivet blir hisnande höga. Pengar har bland annat gått till att finansiera så kallad klimatångestterapi, där deltagare får lära sig laga vegansk mat, pröva att cykla elcyklar och prata om tankar och känslor kring klimatomställning. Säkerligen kul och samvetslindrande, men föga resultatgivande.

Trots detta känner sig regeringen så pass säker på Klimatklivet att de vågade använda stora ord så som ”klimatslakt” om Moderaterna och Kristdemokraternas kapning av Klimatklivet i den budget som fick stöd i riksdagen i slutet av 2018. I regeringens vårändringsbudget återförde man pengar till anslaget igen.