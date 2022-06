Regeringen måste bli en seriös energiaktör

Att landet inte kan fullgöra sina åtaganden för utlandsskulden är ett tecken på att sanktionerna biter. Det är också en prestigeförlust för Vladimir Putin, som gång på gång har tonat ned sanktionernas betydelse för landets ekonomi. Senast Ryssland befann sig i en liknande situation var under den ryska revolutionen 1918 när kommunistledaren Lenin vägrade betala det forna ryska imperiets utlandsskuld.

En betalningsinställelse försämrar också landets möjligheter att i en framtid utan sanktioner åter bli en del av de globala finansiella marknaderna. Skepsisen mot att göra affärer eller ingå låneförbindelser med Ryssland kommer att leva kvar länge även efter det att kriget i Ukraina har avslutats.

EU har infört sex sanktionspaket mot Ryssland, det senaste väntas strypa unionens ryska oljeimport med 90 procent. USA:s export, inklusive teknik som Putin behöver för att hålla igång sin krigsmaskin, har minskat med 97 procent, enligt Vita huset. Rysslands import från omvärlden har sjunkit med 40 procent. Inflationen uppgår till cirka 20 procent och BNP väntas i år sjunka med tvåsiffriga tal.

Den ryska industrin kämpar för att hålla igång produktionen. Bristen på komponenter gör att undermåliga produkter släpps ut på marknaden. Ta biltillverkaren Ladas nya modell Granta – ”anti-sanktions-bilen” som den kallas i Ryssland. Den saknar basal säkerhetsutrustning som krockkudde, låsningsfria bromsar och elektronisk stabilitetskontroll.

Och värre kommer det att bli för Ryssland. I helgen skrev USA:s president Joe Biden på Twitter att G7-länderna ska förbjuda importen av ryskt guld. Värdet på landets export av ädelmetallen uppgick 2021 till 15,4 miljarder dollar, enligt BBC. Ryssland är världens fjärde största exportör av guld.

Ännu viktigare är diskussionen mellan länderna i G7 om hur man ska beröva Putin intäkterna från fossila bränslen. Trots att många EU-länder redan har börjat fasa ut den ryska oljan – oljeembargot har formellt inte trätt i kraft – har Ryssland inga problem att få avsättning för den. Kina är nu den enskilt största importören av landets olja.

Även om priserna på den ryska oljan är lägre än för den så kallade Brentoljan, som pumpas upp i Nordsjön, är Rysslands olje- och gasintäkter historiskt höga. Under krigets 100 första dagar sålde Ryssland olja och gas för närmare 100 miljarder dollar, enligt Centre for Research on Energy and Clean Air, en forskningsorganisation baserad i Finland. Ryssland är den nästa största exportören av råolja i världen.

Detta kapitalflöde till den ryska krigskassan måste strypas. G7-ländernas ledare vill därför införa ett pristak. Förslaget innebär att väst skapar en inköpskartell som sätter en gräns för vad den ryska oljan får kosta. Siffror som har nämnts är 30 eller 50 dollar per fat. Länderna bakom kartellen kan hota med att införa sanktioner mot köpare – som Indien och Kina – som är villiga att betala mer.

Det är ett lovande förslag. Väst är redan hårt drabbat av höga oljepriser. Om den ryska oljan skulle försvinna från marknaden skulle utbudet minska och priserna bli ännu högre. Men med ett pristak försäkrar sig väst om att det ryska utbudet av olja inte stryps, samtidigt som Kremls intäkter sjunker.

Detta kommer att kräva en justering av EU:s oljeembargo som innefattar ett förbud mot att försäkra sjötransporter av rysk olja. Förändringen skulle innebära att olja som säljs till priser beslutade av västs inköpskartell faktiskt kan försäkras och därmed skeppas ut från Ryssland.

Det kan tyckas som ett märkligt resonemang att Ryssland ska få fortsätta att sälja sin olja, om än till rabatterat pris. Men här är det nödvändigt att lyfta blicken. Att sanktionerna skadar Ryssland är ett faktum. Det var betalningsinställelsen på utlandsskulden en påminnelse om.

Sanktionerna får inte utformas på ett sätt som underminerar väst. Även fortsättningsvis bör EU, USA och Storbritannien agera pragmatiskt – och tillsammans. Bara finansiellt starka västländer kan vinna det ekonomiska kriget mot Putins Ryssland.