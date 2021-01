Regeringen lider av coronahyckleri

Att som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) passa på att resa till Kanarieöarna över jul och nyår har inte direkt landat väl.

Än så länge sitter han kvar som högsta chef på MSB, som återkommande synts tillsammans med Folkhälsomyndigheten på presskonferenserna om smittläget. Senare i veckan ska han ha ett möte med inrikesminister Mikael Dam­berg, som nyligen sa sig ha förtro­ende för de generaldirektörer som arbe­tar på hans myndigheter. Men avgångskrav har likväl ljudit. Allmänhetens irritation är påtaglig.

Det är förståeligt. Visst skaver det att en högt uppsatt person i den svenska coronahanteringen inte hörsammar regeringens eller ens sin egen myndighets allvarsord. Dan Eliassons försvar av utlandsresan har därtill upprört mer än vad det skademinimerat. Enligt egen uppgift har han ”avstått väldigt många resor under den här pandemin”. Liksom majoriteten av världens befolkning. Just den här resan bedömdes dock som nödvändig. Samtidigt är det inte resan i sig som är problemet.

Det finns ingen formell avrådan från utrikesdepartementet när det gäller resor till Spanien. En tur till Las Palmas bryter varken mot regler eller lagar. Lika lite som Stefan Löfvens ärende hos urmakaren på Gallerian i Stockholm strax före jul. Eller justitieminister Morgan Johanssons mellandagsshopping på köpcentret Nova Lund. Eller finansminister Magdalena Anderssons skidtur i Sälen under julhelgen. Däremot är samtliga exempel på hur politiska företrädare förbehåller sig rätten att leva efter andra regler än vad de förväntar sig av allmänheten.

De allra flesta har gjort stora förändringar i sitt sätt att leva under det senaste året. Planer och rutiner har ställts in eller blivit coronaanpassade. Inköp har i hög utsträckning förflyttats till nätet. Trots det har ärenden utanför hemmet inte stannat av fullständigt. Många fysiska butiker har fortsatt att få besök. Det är en konsekvens av den svenska coronastrategin. Samhället kan fortsätta vara öppet om människor håller avstånd och stannar hemma när de är sjuka. Frihet under ansvar har varit en bärande princip.

Det har påståtts att ministrarnas och generaldirektörens agerande riskerar att fälla den svenska coronahanteringen, byggd på individuellt ansvarstagande och folkvett. Om regeringen hade stått fast vid den tidigare svenska linjen skulle dessa enskilda butiksbesök och resor inte ha varit ett stort problem. Men såväl retoriken som åtgärderna har hårdnat från politiskt håll. I slutet av veckan kan regeringen få möjlighet att begränsa eller till och med stänga ned verksamheter, utan att för den sakens skull betala ut ekonomisk ersättning.

Regeringen tror inte längre på frivillighet men vill själv ha möjlighet att utnyttja dess fördelar. Det är ett hyckleri som sätter allmänhetens förtroende på spel. Under 2020 höll Stefan Löfven två tal till nationen. Lika många som någonsin hade hållits dessförinnan. Vad är dessa moraliskt tyngda budskap från statsministern värda om han själv inte lever efter de egna påbuden? Hur ska regeringen kunna stå på presskonferenser och avkräva ansvar från allmänheten om det inte samtidigt innefattar ministrarna själva?

Sällan är tydligt ledarskap och auktoritet viktigare än i en kris. Det är framför allt då som budskap behöver understödjas av ett generöst förtroendekapital. På kort tid har regeringen och dess myndigheter arbetat hårt för att rasera det förtroende som funnits. De gör bäst i att börja leva som de lär. Och kanske hålla sig inom landets gränser. Det är trots allt där de behövs som mest just nu.