Regeringen bränner olja i sommarhettan

Under varma sommarmånader likt den här går i regel både elförbrukningen och priset på densamma ned. Inte i år. I den ovanliga högsommarvärmen har Sverige börjat elda med olja och importera fossil el från Baltikum för att säkra elförsörjningen.

Det var i tisdags som elbolaget Uniper meddelade att det plötsligt blivit lönsamt att sätta Sveriges reservkraftverk, Karlshamnsverket, i drift. Det producerar el genom förbränning av olja och tas i bruk vid effektbrist - något som vanligtvis inträffar under vintermånaderna när kylan tränger på och elförbrukningen ökar. Den fossila förbränningen gör det till en koldioxidtung verksamhet som särskiljer sig från Sveriges annars nästintill utsläppsfria elproduktion.

Att verket startat upp den här junimånaden beror på att det råder effektbrist i södra och mellersta Sverige. Det har fått elpriset att rusa. För torsdagen steg dagspriset för de två områdena med 85 procent jämfört med onsdagen. Som högst var noteringen över 2 kronor per kilowattimme, en nivå som inte skådats under sommarmånaderna sedan 2011.

Skillnaden i södra och mellersta Sverige gentemot den norra delen av landet är markant. Där finns just nu en trygg elförsörjning från vattenkraft, med välfyllda vattenmagasin. Så sent som i slutet av maj meddelade Vattenfall att den snörika vintern väntades skapa en stark vårflod i takt med varmare temperaturer, något som spåddes ge rekordlåga elpriser under sommaren.