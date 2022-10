Reformer bäst utan breda uppgörelser

Dess ordförande Therese Svanström skriver i Dagens Nyheter att fyra områden - pensioner, skatter, energi och trygghetssystem - bör bli föremål för blocköverskridande överenskommelser. Detta är också vad många näringslivsföreträdare brukar önska.

Om enda målet är att politiken inte ska vara ryckig, skulle det kunna låta bra med breda uppgörelser, förutsatt att dessa följs av alla parter. Men om ambitionen är att politiken ska utvecklas är blocköverskridande uppgörelser inte rätt väg.

Bättre är att den sida som har majoritet får genomföra sina reformer - erfarenheten är nämligen att de inte rivs upp efter ett maktskifte.

När styrkeförhållandena är oklara skapas inga reformer. Särskilt inte när regeringen helt saknar majoritet i riksdagen som under de senaste två mandatperioderna. Politisk förändring sker när den går att genomföra. Exempel på det är under den borgerliga regeringen 1991–1994, där det fanns en ideologisk majoritet tack vare samsynen med Ny Demokrati i många frågor. Friskolereformen, kommersiell radio, husläkarsystemet, avregleringen av flyg och telefoni var viktiga skiften från de åren. Liknande var det under Reinfeldts första mandatperiod. Då gällde det arbetslinjen och privata apotek. Under stabila S-perioder har också stora förändringar skett, som avregleringarna i slutet av 1980-talet (valutaregleringen och taxi) och stabilitetspolitiken på 1990-talet.

Det förekommer att en ny regering gör ”återställare” efter att ha tagit över makten. Men då handlar det ofta om en symbolisk åtgärd - reformer som har nått ut till allmänheten brukar inte annulleras. Det tydligaste exemplet är de valfrihetsreformer som Socialdemokraterna har varit motståndare till. I regeringsställning har S inte backat tillbaka dem.

Som friskolereformen - efter maktskiftet 1994 sänkte S­-regeringen skolpengen, men inga större förändringar gjordes. Likaså togs den fria etableringsrätten i pri­märvården bort men de läkare som redan startat eget fick vara kvar. Inga medbor­gare skulle behöva känna att Socialdemokraterna har tvingat dem att lämna den läkare eller den skola som de hade valt.

Löfvenregeringen ifrågasatte aldrig på allvar alliansens reformer. Jobbskatteavdraget har inte avskaffats (endast minskats för dem med högst inkomster). De flesta tidsgränserna i sjukförsäkringen är kvar. Och rutavdraget begränsades inte för de allra flesta användare.

Även i skattepolitiken gäller detta. Här finns visserligen två blocköverskridande skattereformer, 1981 och 1991. Men de stora förändringarna bort från Gunnar Strängs högskattepolitik skedde lika mycket av enskilda regeringar, ledda av Bildt (M), Persson (S) och Reinfeldt (M). Magdalena Andersson har visserligen talat om att höja kapitalskatter, men den politiken har hon inte fått stöd för. Att backa tillbaka alliansregeringens slopande av förmögenhetsskatten och fastighetsskatten har inte varit aktuellt.

Politiker kan ibland gå till val på att genomföra större förändringar. Vid en valvinst måste dessa i regel modifieras. Dels för att frågan måste förhandlas med andra partier, dels för att handlingsutrymmet är begränsat även i övrigt. Utvecklingen av samhällssystemet bygger på att man fortsätter på processer som inletts, men kanske styr om dem i en något annorlunda riktning. Så blir det när reformidéer möter verkligheten.

EU-medlemskapet initierades av Ingvar Carlssons S-regering och fullföljdes av Carl Bildts regering. Avregleringen av elmarknaden förbereddes av Bildtregeringen och fullföljdes av den efterföljande S-regeringen.

Det är en myt att det krävs blocköverskridande överenskommelser för att politiken ska vara stabil. När partier och organisationer kräver breda uppgörelser i olika frågor kan man lika gärna se det som en vädjan om inflytande.

I en del frågor är enighet ett egenvärde, framför allt i säkerhetspolitiken. Men om det är långsiktighet i samhällsbygget som eftersträvas, då måste man tillåta de politiska alternativen att driva på utvecklingen genom sina egna reformer.