Rätt sida av historien

Olofsson visste vad hon ville. Centerpartiet skulle vara tryggt förankrat i borgerligheten, tydligt antisocialistiskt och lika tydligt för marknadsekonomi. Böndernas symboliska roll breddades till småföretagarnas. De gamla låsningarna fasades ut, en efter en. Och hon sökte skydd hos just M för att visa att hon menade allvar. Alliansen var i hög grad en allians mellan Olofsson och Reinfeldt och mellan C och M. Annie Lööfs partiledarskap förstärkte den borgerliga riktningen, särskilt på det ekonomiska området. Den tidigare artskillnaden mellan moderata och centerpartistiska budgetmotioner är numera i stort sett borta. C har till och med övertagit tidigare klassiska moderata ståndpunkter som tonades ned när M blev Nya, som att avskaffa värnskatten och modernisera lagen om anställningsskydd. C har också blivit en pålitlig röst för frihandel, arbetskraftsinvandring, internationella investeringar och en allmän öppenhet inför omvärlden. Att migrationspolitiken hör dit och att C krockade särskilt svårt med just SD är inte så konstigt. Den värderingsstriden är viktig att inte släppa. Migrationspolitiken innehåller svåra kompromisser och avvägningar, men kampen mot främlingsfientlighet har ingen kompromiss och ingen avvägning.

Men den kampen får inte hindra C eller andra partier ifrån att ta ansvar och att stå upp för sin egen politik. Både Reinfeldt-regeringen och Löfven-regeringen tvekade in i det längsta med att ta itu med migrationsrelaterade problem för att SD hade påtalat dem. Om SD ville skärpa passhanteringen för att svenska pass missbrukades blev det en ickefråga. Om SD påtalade att IS rekryterade flitigt i Sverige stämplades Säpos antiterrorarbete som främlingsfientligt. Och om SD sa att migrationskostnaderna kommer att bli större än försvarsbudgeten sa finansministern inte ett pip. Den inställningen förvärrade problemen och blev förödande för alla partier utom för SD.

Centerpartiets hållning i regeringsförhandlingarna styrs än så länge av samma tanke. Isoleringen av SD överflyglar alla andra hänsyn. Det kvittar att det nu finns en majoritet i riksdagen för grunddragen i C:s ekonomiska politik, för att modernisera arbetsmarknaden och för en storsatsning på inre och yttre säkerhet, C tycks ändå berett att avstå för att undvika att vara en del av samma röstemönster som SD.

Det kvittar också att denna strategi hittills gynnat SD. Om man vill vara helt säker på att SD ska bli ännu större nästa val ska man göra som C och låta dem få oppositionsrollen i alla stora och alla små frågor. C har dessutom gått så långt att partiet aktivt vill hindra en moderat regeringsbildning eftersom SD troligen kommer att rösta för den. Det är ett mycket allvarligt steg för ett parti som investerat ett kvarts sekel i att återförankra sig i borgerligheten. Om C röstar nej till Ulf Kristersson hamnar partiet i S-lägret med stöd av Vänsterpartiet. Man kan räkna upp en mängd viktiga centerfrågor som omedelbart kommer att stöta på LO:s veto, men det finns också ett borgerligt arv, en historia och framtid hos C som den nuvarande partiledningen har ansvar för. Centerpartiets nuvarande position omöjliggör borgerliga regeringar som inte godkänns av S. Vill C verkligen spela den rollen?