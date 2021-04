Rätt bygga bostäder på Bromma

Det har aldrig varit bättre förutsättningar att föra över trafik från Bromma flygplats till Arlanda. Det slog en nöjd miljö- och klimatminister Per Bolund fast vid onsdagens presskonferens då han meddelade att Bromma stängs i förtid. Orsaken är att resandet fallit så kraftigt under pandemin att kapaciteten inte är något problem - just nu. Bromma har tappat nästan all trafik, och Arlanda 75 procent jämfört med 2019.

Det är helt rätt beslut av regeringen att lägga ned Bromma. Motståndet mot en nedläggning har mjuknat de senaste åren. En av de hårdaste motståndarna, Stockholms Handelskammare, har tvärvänt. 2014 kunde man på deras hemsida läsa ”Utan Bromma stängs Sverige”. Förra året var budskapet ”Satsa på Arlanda”, präglat av insikten om att man bör koncentrera resurserna.

För det krävs volym för att vara en attraktiv knutpunkt för flygbolagen. Om Arlanda tappar trafik till grannarna (läs Köpenhamn) minskar tillgängligheten till Sverige. Direktflygen blir färre och det krävs tidsödande byten för att nå slutdestinationen. Det vore inte bra för Sverige som exportnation.

För många som vänt i frågan är insikten också att utan bostäder stannar Stockholm. Bostäder i centrala lägen är avgörande för tillväxten, vilket numera är en av Handelskammarens käpphästar. Även enskilda bolag som Spotify har framhållit bostadsbristen som en faktor som gör det svårt att ha kvar huvudkontoret i Sverige.

En helt central fråga för att få nödvändigt stöd i riksdagen för en nedläggning är att kapaciteten på Arlanda säkras. Det har exempelvis M anfört. Om regeringspartiet MP håller fast vid sin ståndpunkt att inte bygga ut Arlanda blir det problem.

För man kan förstås inte utgå ifrån att den låga efterfrågan på flyg som råder under en pågående pandemi ska bestå. Visserligen toppade det svenska inrikesflyget totalt redan 2000, och på Bromma 2015. Och redan innan pandemin valde fler tåget, av klimatskäl.

Även om mycket i dagsläget tyder på att resandet inte kommer återgå till de nivåer som rådde innan pandemin, så kommer en växande ekonomi och befolkning att kräva ett utbyggt Arlanda. Både för att säkra internationellt och regionalt flyg. Arlanda måste samtidigt göras mycket mer tillgängligt, där är Kastrup en förebild. Flygplatsen måste knytas samman bättre med övriga regionala kommunikationer.