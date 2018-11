Rätt besked för sakpolitiken i riksdagen

Beskedet att L och C ska lägga ned sina röster var inte givet. Det är en ”avskalad” budget som övergångsregeringen lägger fram, rensad från politiska initiativ. Detta skulle kunna vara ett

Mot den bakgrunden är det värt att notera en motsägelse: L och C ville inte släppa fram Ulf Kristersson som statsminister eftersom detta enligt dem skulle ge SD ett avgörande inflytande. Men agerandet från L och C när det gäller budgeten ger nu SD inflytande i den meningen att SD kan försöka påverka innehållet i M:s budget. L och C hade med goda argument kunnat rösta på övergångsregeringens budget för att inte i detta skede ge SD makt.

Men trots detta inkonsekventa agerande är det bra att alla lägger fram sin politik i riksdagens budgetprocess. Det är välgörande för den sakpolitiska diskussion som Annie Lööf nu har tagit på sig att föra med alla partier utom två.