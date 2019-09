Rätt av M att hålla på sitt i kriminalpolitiken

Samtalen utlystes till synes i all hast när upprördheten över brottsligheten hade nått nya nivåer på sensommaren efter två mord på kvinnor i Malmö respektive Stockholm. Inrikesminister Mikael Damberg bjöd in partierna i SVT:s Agenda-studio men redan då gick det att förstå att samtalen inte skulle vara förutsättningslösa. Mikael Damberg klargjorde att SD inte skulle få vara med eftersom partiets ”förklaringsmodell är för grund”. Detta är märkligt eftersom SD var med i både försvarsberedning och nu i migrationsutredningen. Dessutom har SD och allianspartierna lagt en matta av gemensamma tillkännagivanden i riksdagen om just kriminalpolitik.

Men Vänsterpartiet skulle få vara med, trots det partiets förklaringsmodell: ”För den som på allvar vill minska våld och kriminalitet är grunden att bygga ett rättvist samhälle”, som V skriver på sin webbplats. Många skulle nog tycka att den förklaringen är både irrelevant och grund i dagens akuta läge.

För om regeringen verkligen ville nå en uppgörelse med huvudmotståndaren Moderaterna, varför då låta V vara med, som rimligen inte kan bidra med något konstruktivt?