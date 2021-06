Rätt av L att nobba Löfven III

Den stora förloraren hittills i den svenska politikens midsommarkris är Centerpartiets ordförande Annie Lööf. Hon har investerat mest i det nya politiska landskap hon ser breda ut sig över landet och i den ”breda mitt” som hon anser kunna utgöra basen för svensk regeringsbildning.

Men den vänsterregering hon samarbetar med var och är beroende av Vänsterpartiet och någon gång skulle hela upplägget spricka. Det hände förra veckan på punkt 44 i januariavtalet om fri prisbildning vid nyproduktion av bostäder.

Regeringen föll och Liberalerna hoppade omedelbart av hela Januarisamarbetet och anslöt sig till Kristerssons lag. Lööf stod ensam kvar.

Därför var det inte förvånande att hon efter regeringens fall i måndags försökte skjuta ifrån sig ansvaret för den uppkomna situationen genom att ge Liberalerna ett erbjudande de var tvungna att säga nej till: hoppa på januarisamarbetet igen, stryk den 44:e punkten och förhandla med S om sänkt löneskatt och sänkt skatt på ISK.

Under torsdagen sa Nyamko Sabuni nej.

Det var det enda rätta att göra. Liberalerna har under våren deklarerat att de i god tid till nästa val ska verka för en borgerlig regering. Under måndagens omröstning om misstroendet mot statsministern röstade L gult för att ändå hedra januariavtalet. Efter omröstningen kom sidbytet. Att nu gå tillbaka till S skulle vara den fjärde hållningen i regeringsfrågan under några månader och omintetgöra L:s strävan att komma tillbaka till borgerligheten.

Centerpartiet har nu att välja mellan att fortsätta stödja en Löfven III tillsammans med MP och V eller att stödja en Kristersson-regering. Det är ett svårt val för C eftersom en fortsatt Löfven-regering måste budgetförhandla med Vänsterpartiet, men rimligen ändå det enklaste alternativet för C eftersom antagonismen mot SD överflyglar alla andra perspektiv. Om Lööf knuffar ut MP och själv går in i regeringen kanske det kan mildra förtreten.

Midsommarkrisens långsiktiga innebörd är att Sverige ser ut att ha fått två tydligare alternativ: ett vänsterliberalt centrerat kring S och ett högerliberalt centrerat kring M. ”Den breda mitten” är nu drygt 8 procent, det vill säga C:s väljarstöd.