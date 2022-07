Rapporttrimmade bolag det bästa hopp världen har

Intill intervjun lät man en klimatpolitikforskare döma ut Ulf Kristerssons svar. Och tidningen antyder på ledarplats att Ulf Kristersson har drabbats av en ”vanlig åkomma hos politiker” att man ”inte vill ’se det komma’”. Och att det handlar om en tro att vår livsföring inte kommer att påverkas.

Så vad är det då som har retat upp Dagens Nyheter så mycket? Ulf Kristersson har en nyckelformulering: ”Mitt mål är inte att människor ska ställa om sina liv. Mitt mål är att minska utsläppen.”

Detta ställningstagande borde alla politiker ställa upp på. Hela målet med klimatpolitiken måste vara att minska utsläppen, i realiteten. Och de flesta partier vill att man ska ändra så lite som möjligt i människors liv när politiska förslag utformas.

Varför skulle ett parti som Miljöpartiet annars driva fram ekonomiska incitament för att köpa elbilar? Någonstans vill de, uppenbarligen, att människor ska fortsätta att använda bilen när det är bästa lösningen.

Men det finns ändå en livaktig civilisationskritisk strömning i partier på vänsterkanten, där klimatfrågan tas till intäkt för att allt ska förändras – om följden blir att ekonomin backar så är även det av godo. Det är därför miljöpartisterna gillade det som hände under pandemin, då allt bromsade in.

Ulf Kristersson kritiserar detta synsätt i DN-intervjun och säger att ingen som lever i en demokrati kommer att vilja leva i permanent pandemitillstånd. Dagens Nyheters klimatexpert dömer ut Ulf Kristerssons kommentar och säger att ingen har föreslagit något sådant. Men i fjol gjorde Per Bolund just det – som ende partiledare svarade han ja på om det skulle vara rätt att av klimatskäl införa begränsningar av fri- och rättigheter som skedde under pandemin.

De politiska krafter som vill att vi ska ställa om för omställandets skull gillar naturligtvis inte de lösningar som moderatledaren pekar på – kärnkraft och koldioxidinfångning. Att hans hållning döms ut som lättsinnig av DN:s ledarsida är anmärkningsvärt. När Ulf Kristersson ger uttryck för sin klimatpolitik bör han mötas med respekt.