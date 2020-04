Rädda WHO nu - granska dem senare

Donald Trump hade en skakig tisdag. Bland många spretiga utspel var det mest dramatiska beslutet att stoppa utbetalningarna till världshälsoorganisationen WHO - mitt i en brinnande pandemi.

WHO behöver säkert granskas och reformeras. FN-organet vars uppdrag är att ”leda medlemmarna i arbetet för hälsa”, har i perioder kritiserats för misstänkt korruption, politisering och ineffektivitet. Situationen har försvårats av att WHO under de senaste årens ökade internationella misstänksamhet och upplösta multilaterala band blivit en av scenerna för maktkampen mellan öst och väst. Det kommer, mer än WHO:s eventuella ineffektivitet, att påverka den långsiktiga kampen mot covid-19.