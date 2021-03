Rädda hållbarheten från planekonomin

En förklaring är den handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt som EU-kommissionen presenterade i mars 2018, och som nu börjat rullas ut.

Det handlar om en rad initiativ som syftar till att EU ska nå sina ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål.

De är var och en lovvärda i sig, men sammantaget tornar de upp sig till en byråkratisk koloss som lär störa nattsömnen för många europeiska företagsledare.

På onsdagen träder den så kallade Disclosureförordningen i kraft, som reglerar hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska redovisa hållbarhetsaspekter i sin verksamhet.

Bolagen blir därmed skyldiga att lämna särskilda hållbarhetsupplysningar på sina hemsidor och innan avtal ingås.

Det här sker redan i Sverige som en följd av en lagstiftning som började gälla 2018. Fondbolagens förening har dessutom tagit fram en mall som hjälpt fondbolagen att leva upp till kraven.

Men i och med att EU-regelverket träder i kraft upphör den svenska lagstiftningen att gälla. Vad som nu väntar är mer detaljerade regler som svenska bolag måste anpassa sig till.

Det är på alla sätt rimligt med en EU-gemensam hållbarhetsredovisning. Såväl investerare som småsparare kommer lättare kunna utvärdera sina investeringsalternativ när europeiska fond- och försäkringsbolag använder samma språk och format. Det minskar dessutom risken för så kallad greenwashing.

Det regelverk som börjar gälla på onsdagen är dock bara en ramförordning med förhållandevis luddiga krav. Nästa år väntas nivå två av förordningen, med betydligt striktare och ännu mer detaljerade regelverk.

2022 rullas även den första nivån av EU:s utskällda taxonomi ut, som förutom finansmarknadsaktörer även kommer att gälla noterade bolag med över 500 anställda. Initialt, ska tilläggas. Gränsen väntas på sikt sänkas till 250 anställda och även onoterade bolag väntas omfattas.

Förordningen innehåller kriterier för att bestämma när en ekonomisk aktivitet ska ses som hållbar och ska användas som en form av märkning av hållbara investeringar.

Till att börja med omfattas enbart miljö- och klimataspekter, men framöver väntas även ”sociala” aspekter inkluderas.

Intentionen är god. Med hjälp av taxonomins hållbarhetsmärkning är tanken att grönt kapital ska flöda till de bolag som gör läxan, och därmed fungera som incitament.

Men i det förslag som EU-kommissionen lade fram förra året framgår med all tydlighet hur svårt det är att definiera begreppet hållbarhet. Under den månadslånga feedback-perioden kom över 46.000 synpunkter in till EU-kommissionen.

Istället för att på det här viset snedvrida marknadskrafterna borde politikerna fokusera på att se till att det finns tydliga spelregler för regionens företag – att det finns lagstiftning som begränsar EU-ländernas utsläpp. Och att det kostar att bryta mot dem.

Även inom enskilda länder tar politiker nu steg för att tvinga in bolag under det paraply man kallar hållbarhet. I Tyskland introducerades i förra veckan ett lagförslag om att större bolag ska ta ansvar för hur globala underleverantörer följer miljöregler och mänskliga rättigheter.

Bolagen ska se till att allt går rätt till, från att råvaror utvinns till att den färdiga produkten når slutkonsument.

För ett bolag som Volkswagen handlar det om att genomföra risk- och konsekvensanalys för cirka 40.000 underleverantörer – och då pratar vi bara om det första leverantörsledet!

Uppdagas brister måste de åtgärdas, annars väntar dryga böter.

Liknande regler uppges vara på gång från EU:s sida under 2021. Även i Sverige har det höjts röster om behovet av sådan lagstiftning.

Lägg till detta de identitetspolitiska krav på bolagsstämmor och utseendet på styrelser som Blackrock lanserat, utöver de klimatkrav som fondjätten sedan tidigare sjösatt.

Allt detta utgör ett allvarligt hot mot ett fritt företagande.