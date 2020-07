President Donald Trump förlorar slaget mot corona

Trump sade i februari att coronaviruset mirakulöst skulle försvinna inom en snar framtid och att USA hade virusspridningen under kontroll. I mars försökte Trump spela ned riskerna med coronaviruset genom att på Twitter – två dagar innan Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade att epidemin hade blivit en pandemi – påtala att betydligt fler amerikaner dör årligen i vanlig influensa än vad som då hade dött med corona. Genomgående förklarade presidenten under de tidiga vårmånaderna att USA skulle klara sig fantastiskt igenom coronakrisen och pandemin. I dag är USA ett av världens värst drabbade länder av coronaviruset.

Dagligen rapporteras det om tiotusentals nya bekräftade fall av virussmittade patienter i USA och som på löpande band rapporterar delstaterna i landet om nya dagsrekord i antalet bekräftat smittofall. Inga seriösa bedömare tror att coronavirusets härjningar i USA håller på att mattas av, än mindre gå mot sitt slut. Ska man tro på USA:s motsvarighet till statsepidemiolog Anders Tegnell, dr Anthony Fauci, ser läget inte bra ut och det kommer att bli värre innan det blir bättre i landet. Trump hävdar fortsatt än i dag att det går bra för USA med coronakrishanteringen.

Vid sidan av Trumps villfarelser kring sin administrations hantering av pandemin har han tagit tillfället i akt att utnämna sig själv till en ”krigspresident”. Till slut bytte Trump nämligen fot och sade att corona inte alls är som influensen utan en ond och grym sjuka. I likhet med presidenterna George Washington, Abraham Lincoln, Theodore och Franklin D. Roosevelt ska Trump ha gått ut i krig mot en svår fiende och påtagit sig att skydda nationen.

Härföraren Trump förklarade krig mot ett virus men kände sig nödgad att peka ut en mer konkret fiende. Presidenten ställde sig på en presskonferens i Vita huset och benämnde viruset som ”Kinaviruset” och började helt sonika skylla hela pandemin på Kina. Trumpadministrationen har till och med, genom utrikesminister Mike Pompeo, hävdat att det finns enorma bevis på att viruset är skapat i ett kinesiskt laboratorium i Wuhan. Allt detta får ses i ljuset av att Trump i början av året hyllade Kinas respons och hantering av viruset – Trump tog till och med på sig att tacka president Xi Jinping å det amerikanska folkets vägnar.

Ansvaret för USA:s prekära situation ligger dock på presidenten själv, särskilt med tanke på att han överlag har motarbetat de guvernörer och borgmästare som försökt minska virusspridningen genom att exempelvis stänga ned samhällena och införa krav på munskydd. Med det sagt bör det från enskilda länder och det internationella samfundet riktas betydande kritik mot Kinas hantering av viruset och det faktum att Kina undanhöll information om utbrottet för WHO och omvärlden. Kina tystade ner interna larmrapporter för att slippa extern kritik av sin återkommande undermåliga hantering av virussjukdomar, och de hemlighöll vetskap om epidemin för att kunna inhandla nödvändig sjukvårdsmateriel. Trots detta klandervärda beteende har WHO prisat Kinas krishantering, något som Trump tagit som intäkt för att den internationella organisationen är korrupt och kontrollerad av Kina.

Presidenten har som reaktion använt sitt ämbetes makt för att först minska USA:s bidrag till Världshälsoorganisationens budget och därefter så sent som i veckan aviserat att han beordrat att USA ska gå ur FN-organet WHO den 6 juli 2021. Det vakuum som skapas när USA minskar sina anslag till FN och drar sig tillbaka från dess fackorgan är om något ett utrymme där Kina kan öka sin makt och kontroll över det internationella systemet. Och Kina har inte varit sen på bollen. Kina står i dag för 12 procent av FN:s totala budget, vilket är att jämföra med 1 procent vid millennieskiftet.

Vilken väg Trump tänker ta nu är oklart. En sak som däremot är säkert är att landets krishantering, varken nationellt eller internationellt, inte fungerar.