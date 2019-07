Politik måste bedömas utifrån resultat, inte avsikt

Och visst är det mycket som håller på att förändras, inte minst i klimat- och miljöpolitiken. Klimat- och miljöbudgeten ökade kraftigt under föregående mandatperiod. En grön skatteomväxling på 15 miljarder håller just nu på att genomföras inom ramen för januariöverenskommelsen.

Men vad är egentligen resultatet av klimat- och miljöpolitiken?

Enligt Naturvårdsverket ökade Sveriges klimatpåverkande utsläpp med 0,9 procent under 2018. Framför allt belyser detta vikten av att politiken som bedrivs är effektiv och träffar målet.

Trots det har regeringens klimat- och miljöpolitik vid flertalet tillfällen anklagats för att vara ineffektiv av bland andra Konjunkturinstitutet. Exemplen där man träffar fel är många.

Regeringen införde 1 juli 2017 en kemikalieskatt för viss elektronik, i syfte att minska farliga flamskyddsmedel. Den uppgår till 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik, med ett maxtak om 320 kronor per vara. Från 1 augusti i år kommer dessutom skatten att höjas till 11 respektive 160 kronor per kilo, med ett maxtak på 440 kronor.

Rent tekniskt är det mest problematiska att skatten baseras på vikt, snarare än de ämnen som man vill minska. Skillnaden i skatt på två olika varor kan således vara stor om viktskillnaden är det, även om miljöpåverkan är densamma.

Det är en klumpig utformning, men det som kanske är mest oroande är vilka effekter det får för marknaden.

Företag vars verksamheter innefattar återanvändning av it- och elektronikprodukter, och är goda exempel på den cirkulära ekonomin, har vittnat om hur de tvingas betala kemikalieskatt trots att varan i ett tidigare led redan kan ha blivit beskattad.