Polisen bör ta in kompetens från bankerna

Sprängningen av gasrören utanför Bornholm är lika symbolisk som illavarslande. Europa går snabbt in i en ny och ond tid.

UNDER YTAN. En ny europeisk tid.

Nord Stream var en tysk dröm om en ny energipolitik och en investering i en bättre framtid med Ryssland. I den stora planen med namnet ”Energiewende” skulle all kolkraft och all kärnkraft fasas ut till förmån för förnybara energislag. Rysk naturgas var bryggan till det nya. Den gav mycket lägre koldioxidutsläpp per energienhet jämfört med kolkraft och billig kraft till tysk industri. Utan den billiga ryska gasen hade Tyskland knappast klarat finans- och eurokriserna.

Samtidigt var de tysk-ryska rören klassisk tysk säkerhetspolitik. På samma sätt som den ekonomiska jätten i Europas mitt hade knutit in Frankrike i en tät väv av ekonomiska beroenden skulle man nu göra likadant med Ryssland. Handel minskar konflikter och ökar chansen att bevara freden.

Sverige hade aldrig legala möjligheter att stoppa bygget och ville inte bli indraget i någon pipeline politics. Som småstat med en ovanligt lång kustlinje är det klokt att hålla sig till regler. Enligt havsrättskonventionen har strandstater rätt att dra ledningar i andra länders ekonomiska zon. Dessutom delade svenska regeringar - och denna tidnings ledarsida - i grunden Tysklands syn på den internationella handelns fredsskapande förmåga.

Det gick illa. Ryssland utvecklades i helt fel riktning och Putins regim blev mer beroende av krig än av utrikeshandel. 2008 anfölls Georgien. 2014 anfölls östra Ukraina och Krim-halvön annekterades. 2015 började ryska stridskrafter bomba i Syrien med förödande konsekvenser. I februari 2022 inleddes fortsättningskriget i Ukraina med ett fullskaligt anfall på hela landet.

I den mån Nord Stream också var ett ryskt geopolitiskt projekt för att med hjälp av gaskranar dominera Europa har det helt misslyckats. Det gick inte att muta Tyskland med billig gas. Det gick inte heller att splittra EU och Nato med olika gasledningar till olika länder. Detta är viktigt att framhålla då det gamla vanliga västliga självföraktet gärna skrivs fram, särskilt i olika varianter av vänsterpress. Väst är mycket starkare. Tanken att en ekonomisk stormakt som EU skulle låta sig dikteras av en ekonomisk dvärg som Ryssland är lika vanlig som fel. Nordens BNP är större än Rysslands.

Efter 24/2 slöt sig Europa och USA samman och stödet till Ukraina har flödat. Tyskland har tagit historiskt unika beslut om militärt stöd till det ukrainska försvaret och om en egen stor upprustning. Energiewende har bytts mot Zeitenwende, ett dramatiskt skifte i tysk försvars- och säkerhetspolitik. Ryssland håller på att isoleras ekonomiskt och begår ett militärt fiasko i Ukraina. Hur destruktivt det ryska nederlaget blir vet ingen men det kommer.

Sprängningen av Nord Stream 1 och 2 utanför Bornholm i början av veckan är lika symbolisk som mystisk. 20 år av en optimistisk tysk och europeisk handels- och utrikespolitik har bokstavligen sprängts i bitar. Bilderna från den bubblande vattenytan med tio meter höga gaskaskader är groteska men tyvärr en bild av en ny europeisk tid. Liksom tidigare händelser och trauman under vatten är orsak och aktör okända. Händelsen är klassiskt irrationell, ett sätt att flytta fokus, skapa oreda och rädsla.

För svensk och dansk del är det viktigt att inte göra sig till en aktör. Ledningarna ägs av ryska Gazprom tillsammans med tyska, holländska och franska energibolag. De ligger på internationellt vatten och är inte ett svenskt ansvar över huvudtaget. Om Ryssland försöker skylla sabotaget på Sverige eller våra allierade gäller det att stå fast och tillsammans.

Svarta havet och Östersjön hänger ihop geopolitiskt. Över dessa innanhav går de ryska handelslederna. 1850-talets Krim-krig spred sig till Östersjön då franska och brittiska flottstyrkor blockerade ryska handelsfartyg.

Spridningsriskerna är stora också nu. Situationen utanför Bornholm inskärper allvaret i den svenska regeringsbildningen, Natoprocessen och den svenska upprustningen. Den marina dimensionen i konflikten är till exempel övertydlig. Det ser alltmer ut som om Europa är i inledningen på ett krig som kommer att bli långvarigt och utkämpas på flera platser. Den nyss öppnade riksdagen har ett stort ansvar.

Mer om Nord Stream, Ukraina och ryska misslyckanden, lyssna på det senaste avsnittet av Di:s ledarpodd här.