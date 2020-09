Polisen behöver hjälp

•Just nu finns det minst 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige.

•De är inte intresserade av att vara en del av svenskt etablerat samhälle. De har kommit till Sverige enbart i syfte att organisera och systematisera kriminalitet.

•De tjänar i huvudsak pengar på narkotikabrott och utpressning.

•De har ett stort våldskapital och skaffar makt genom att ta sig in i näringslivet, politiska partier och styrning av kommuner och av landet.

Polisens nya öppenhet kring dessa frågor är välkommen. Den politiska debatten om den grova kriminaliteten har fastnat i en gammal föreställningsvärld. Ta de maktägande Januaripartiernas grundläggande positioner: S och MP säger att ökade klassklyftor driver in ungdomar i kriminalitet. L och C säger att våldsepidemin beror på höga arbetsgivaravgifter och lagen om anställningsskydd.

Det är som om viktiga delar av det offentliga samtalet fortfarande handlar om uppväxtmiljön för Clark Olofsson och Svartenbrandt, som om svenskt samhällsliv är en för evigt sluten värld.

Sverige har ett av världens längst drivna klassutjämnande system. Ungdomar har tillgång till gratis och kvalificerad utbildning och det finns inget på arbetsmarknaden som straffar unga, tvärtom. Ungdomsarbetslösheten är låg.

Men Sverige har och har haft en mycket hög migration från regioner med mycket stora sociala problem. Det är grundorsaken till fullständigt häpnadsväckande saker som att nästan varannan 15-årig flicka i Malmö lever under hedersförtryck, att Sverige under några år blev Europas per capita näst största rekryteringsområde för IS-krigare, att nio av tio bilstölder och hälften av alla bostadsinbrott görs av utländska ligor, att Sverige har tio gånger högre dödlig våldsbrottslighet bland unga män än Tyskland och att vi nu har en grov kriminalitet som styrs av 40 maffiafamiljer.

De problemen går inte att lösa med ännu mer pengar till skolor i utsatta områden eller med sänkta arbetsgivaravgifter utan med ett helt nytt fokus för rättsapparaten och Migrationsverket och med full uppbackning från politiken.

För att det ska lyckas måste polisen hålla fast vid öppenheten och fortsätta att berätta. Hur gick det till när 40 kriminella klaner etablerade sig i Sverige? När hände det? Varför hade Sverige inget skydd mot dem? Vilka migrationspolitiska lärdomar kan man dra? Vilka delar av näringslivet har infiltrerats? Vilka partier? Vilka kommuner? Löfving borde kallas till en öppen och tv-sänd utfrågning hos Justitieutskottet.

Men det behövs också ett nytt fokus och öppenhet från andra delar av samhället, bland annat näringslivet. Att chefen för polisens operativa avdelning pekar ut näringslivet som en viktig plattform för organiserad brottslighet är en larmsignal.

På Dagens industris Omstartskonferens i förra veckan sa vd:n för Stockholms handelskammare, Andreas Hatzigeorgiou, att en förutsättning för en omstart är att man krossar kriminaliteten. Det är en helt ny ton. En av Sveriges viktigaste företagarorganisationer pekar nu på brottsutvecklingen som det stora problemet. Inte på bristande kapacitet på Arlanda, höga marginalskatter, arbetsgivaravgifter eller bostadsbrist utan på att brottsligheten håller på att bli det stora problemet för företagare.

Svenskt Näringsliv släppte nyligen en rapport som visar att 6 av 10 företag har utsatts för brott. De direkta kostnaderna uppskattas till 40 miljarder kronor om året. Om man tar med de indirekta kostnaderna som försäkringar, brottspreventiva åtgärder och framför allt uteblivna investeringar på grund av rädsla ökar kostnaden till 100 miljarder om året.

Ett stort problem är att företag inte berättar om utpressning. Tystnadskulturen är mycket stark och växande. Det går inte att vara öppen med att du betalar beskyddaravgift, det ligger i sakens natur. Men aggregerad statistik är skakande. En majoritet av företagen i Svenskt Näringslivs undersökning tror att brottsligheten kommer att växa. En (!) procent tror att den kommer att minska. Det vittnar om den vardag som Stockholms handelskammare pekar på och som Di rapporterade om förra hösten i serien ”De utsatta företagarna”.

Oppositionen gör stor nytta när den trycker på för större polisiära befogenheter. Statsministern visar ibland goda intentioner. Men för att staten snabbt ska kunna koppla greppet och trycka tillbaka kriminaliteten krävs en ny klarhet och en solklar koppling till migration. Sverige är en bas för internationell brottslighet och migrationspolitiken underlättar för de kriminella nätverken.

Det här begriper partiledningarna för Moderaterna och Socialdemokraterna, (och självklart SD:s.) M och S har också haft ett historiskt ansvar för svensk säkerhet. De lyckades inte nå varandra inom ramen för migrationskommittén. De bör försöka i den ram som höstens akuta kriminalpolitiska debatt har satt upp. Sverige kan inte vänta till efter valet 2022.