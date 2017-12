PM Nilsson: Konsolideringens år

Som en följd ökade världshandeln. WTO:s prognos ligger på plus 3,6 procent, vilket gör 2017 till ett rekordår. En viktig faktor är att USA:s import har ökat mer än väntat. Protektionisten Donald Trump är den mest importerande presidenten någonsin.

Vad gäller Mellanöstern ska man vara försiktig med att utnämna positiva trender, men den internationella koalitionen mot IS lyckades under året till slut besegra den islamistiska terrorsekten. Ett 70-tal länder bidrog, däribland Sverige som hållit fast och utvidgat sin truppnärvaro i norra Irak.

På hemmaplan är det annars Moderaternas kollaps och comeback som gjort störst intryck under året. Under några mardrömslika sommarmånader föll M i opinionsmätningarna och SD blev det största oppositionspartiet. Med ett snabbt partiledarbyte var ordningen återställd. Moderaterna, och faktiskt hela inrikespolitiken, fick en nystart under hösten. Nu finns det friska regeringsalternativ och nationalpopulismens tjurrusning har hejdats.

Därtill har den nya M-ledaren lyckats lansera ett vuxnare samtal, vilket fått såväl arbetsmarknadsministern som finansministern att plötsligt beskriva problemen precis som de är. God fortsättning!