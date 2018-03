PM Nilsson: En plan för att ta sig an Ryssland

Den perioden tog slut i och med att Ryssland utvecklade och uppvisade en supersnabb kryssningsmissil som far fram över jordytan tre gången snabbare än ljudet. Det finns i dag inga motmedel. Missilen tros vara såld till Iran. Den finns i Syrien. Kina har utvecklat likartade vapen.

Putins plan för väst är uppenbar och uttalad. Denna ska vi möta och försvara oss mot, om detta finns ingen tvekan. Men en spännande fråga är vilken plan väst ska ha för Ryssland? Vilka relationer ska vi utveckla, i vilket syfte och hur?

I USA finns en plan.

Under Obamas sista tid talade man i USA om behovet av en Third offset Strategy, ett teknologiskt hopp som återtar USA:s övertag. Det första var 1950-talets satsning på kärnvapen för att balansera Sovjets konventionella överläge i Europa, den andra var 1970-talets fokusering på precisionsvapen, GPS och smygteknik, vilket visade sin överlägsenhet under första Gulfkriget. Den tredje handlar om artificiell intelligens, autonoma system och big data.

Trump-administrationen har inte sagt så mycket, men USA kommer definitivt försöka återta övertaget och använda sin ekonomiska och tekniska styrka. En skillnad från förr är att den teknologiska fronten i dag är civil och inte militär, vilket skapar nya möjligheter och nya problem. Kommersiella företag är snabbare och billigare, men tekniken sprids snabbt över världen. Pentagon räknar med fem års försprång, sedan har fiendesidan kopierat systemen. Därför måste försvaret gå in i den civila sektorn, dra nytta av kraften där och stå på ständig uppdatering. Man måste ha samma utvecklingshastighet som Apple. Pentagon har öppnat kontor i Silicon Valley och hyrt in Eric Schmidt, tidigare vd för Google, som ordförande för ett försvarsinnovationsråd.

Som europé gör man klokt i att hänga med och bidra till amerikanernas ambitioner. Säga vad man vill om USA, men det är avgörande för den demokratiska världen att den stora demokratin är den ledande militärmakten. Den svenska regeringens militära samarbetsavtal med USA, vars tyngdpunkt är forskning och utveckling, är ett tydligt exempel på hur allierade stater bör göra för att kunna spela en roll. Eller som Trump sa när Löfven hälsade på: "you are small but sharp", vilket han för säkerhets skull upprepade två gånger.