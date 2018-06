PM Nilsson: Det blåser historiskt starka högervindar

Moderaterna ligger still, både jämfört med valresultat och med SCB:s senaste mätning i november 2017. Stabiliseringen i och med partiledarbytet i september ligger fast, vilket är ett styrkebesked. Med tanke på att ett helt nytt parti, SD, har etablerat sig kring 20 procent är det en prestation av M att ligga kvar på den genomsnittsnivå partiet har haft sedan Gösta Bohman gjorde M till det största borgerliga partiet.

Fallet för S har dramatiserats sedan novembermätningen. Att C också minskar sedan i höstas kan bero på att dessa två partier straffas för den impopulära gymnasieamnestin. Den skapar oklarhet om S:s migrationspolitik och är rättsligt stötande för många borgerligt sinnade väljare.

Socialdemokraternas nedgång, både jämfört med valresultatet och med novembermätningen, är ett kvitto på en ovanligt skakig mandatperiod och en lika ovanligt svag ledning. Stora partier är känsliga för partiledarskap som inte riktigt fungerar, det visade M under Lundgren och Kinberg Batra och S under Juholt. Löfven är på väg mot det sämsta valresultatet på 100 år.

KD minskar 1,7, vilket kan resultera i att partiet får lämna riksdagen. Om partiet ligger för långt under 4-procentsspärren minskar chanserna att få sympatiröster från främst moderatväljare. Å andra sidan har partiet kommit igen förr och KD har en slagfärdig partiledare som växer med uppgiften.

Regeringsfrågan är fortsatt brännhet. Undersökningen visar att det blåser högervindar och att den ickesocialistiska majoriteten tycks kunna samla 60 procent, vilket är en historiskt hög siffra. Men detta faktum vill C och L än så länge inte regera på. Därför finns det stora frågetecken kring alliansen som helhet, med eller utan KD. De rödgröna är större i båda fallen. Om det blir utfallet i valet måste alliansen acceptera SD:s stöd för att kunna bilda regering. Alla allianspartier och SD har sagt att de kommer att rösta nej till Stefan Löfven som regeringsbildare. Frågan går då rimligen till moderatledaren som kan bilda regering om inte C eller L skulle rösta nej till honom. SD har gett besked att de stöder moderatledaren som regeringsbildare, en linje som har stöd på de flesta sakområden. Det är som valforskaren Sören Holmberg på Göteborgs universitet brukar säga: Kristersson blir statsminister om han vill. Frågan är vad C och L vill.

En borgerlig regeringsbildning är beroende av att inte ha SD emot sig, men den blir psykologiskt enklare om alliansen är större än de rödgröna. För att nå dit och för att väcka entusiasm i den mycket breda majoritet som inte vill ha en vänsterregering måste allianspartierna visa två saker: